Lunes fresco en Buenos Aires, pero con temperaturas en ascenso: así estará el clima hoy, 7 de septiembre

Después de un fin de semana helado, la temperatura empieza a recuperarse de a poco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El pronóstico indica que este lunes 7 de septiembre estará fresco, pero con sol y un clima más agradable.

En su última actualización, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la jornada comenzó con una temperatura mínima de 5 grados. Para la tarde, se espera una máxima de 14, mientras que el cielo estará "algo nublado" durante buena parte del día.

Por la mañana, la temperatura subirá hasta los 7 grados. Los vientos serán leves, de entre 13 y 22 km/h, y soplarán desde el sector norte.

Hacia la tarde, el termómetro marcará los 14 grados y los vientos perderán intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h del noreste.

La buena noticia es que el sol tendrá su lugar durante la jornada, por lo que será un buen día para aprovechar el aire libre, salir a caminar o pasar un rato en una plaza. Eso sí, será importante mantener el abrigo a mano, especialmente por la mañana.

Clima para Buenos Aires hoy, lunes 7 de septiembre (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

En este sentido, el sitio especializado Meteored anticipa que, aunque el cielo estará algo nublado durante algunos momentos, las condiciones mejorarán hacia la tarde. Desde las 17, se espera un cielo despejado que se mantendrá hasta la noche.

Con el correr de la semana, las temperaturas irán recuperándose y volverá de a poco la sensación primaveral que se había registrado en Buenos Aires antes de las lluvias y el ingreso del frente frío.

Pronóstico para Buenos Aires: la temperatura irá en ascenso hasta el jueves, pero volverá a bajar





Después de un comienzo de semana fresco, las temperaturas subirán en los próximos días. El jueves será la jornada más cálida, con una máxima de 20 grados, aunque el viernes llegará un cambio de tendencia con más nubosidad, viento y temperaturas más bajas.

Martes 8 de septiembre

El martes todavía tendrá un comienzo fresco, aunque las temperaturas seguirán en recuperación. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará despejado y la temperatura rondará los 8 grados, con una mínima de 7 grados. El viento soplará leve desde el norte, entre 7 y 12 km/h, y luego rotará al noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura subirá hasta los 16 grados. Los vientos mantendrán una intensidad similar y volverán a soplar desde el norte.

Durante la noche, el cielo volverá a despejarse y la temperatura descenderá hasta los 13 grados. No se esperan lluvias ni ráfagas de viento durante la jornada.

Miércoles 9 de septiembre

El miércoles marcará un nuevo repunte de la temperatura. La jornada comenzará con 10 grados y un cielo parcialmente nublado, mientras que el viento soplará de manera leve desde el oeste, entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, la temperatura seguirá en ascenso y alcanzará los 19 grados. El cielo continuará parcialmente nublado y el viento rotará hacia el noreste, manteniendo una intensidad de entre 7 y 12 km/h.

Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables y no se prevén precipitaciones ni ráfagas. Así, el miércoles será uno de los días más agradables de la semana.

Clima en Buenos Aires para el martes 8 y el miércoles 9 de septiembre (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Jueves 10 de septiembre

El ascenso de la temperatura continuará el jueves, que será el día más cálido de la semana. Durante la madrugada y la mañana, la temperatura partirá de los 12 grados, con cielo parcialmente nublado y viento leve del noreste, de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, el termómetro llegará a los 20 grados, en una jornada con condiciones más cercanas a la primavera. El viento seguirá soplando desde el noreste y aumentará levemente su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

A la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura comenzará a bajar. No hay probabilidad de lluvias ni se esperan ráfagas.

Viernes 11 de septiembre

El viernes llegará un cambio en la tendencia. Después del repunte de los días anteriores, la temperatura volverá a bajar y la jornada se presentará mayormente nublada.

Durante la madrugada y la mañana, habrá 12 grados y viento del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0 y 10%.

Por la tarde, la temperatura apenas subirá hasta los 15 grados, mientras que el viento del sudeste ganará intensidad y alcanzará entre 23 y 31 km/h. Además, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Clima en Buenos Aires para el jueves 10 y el viernes 11 de septiembre (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Así, la semana tendrá una evolución bastante marcada: el frío irá quedando atrás de manera progresiva, las temperaturas subirán hasta alcanzar los 20 grados el jueves y luego volverán a descender el viernes, acompañado por un aumento del viento y mayor nubosidad.