La era del consumidor cazador de ofertas: cómo cambió la forma de comprar

Las promociones dejaron de ser un complemento para convertirse en uno de los principales factores que definen las decisiones de compra. En un contexto en el que los hogares siguen administrando con cuidado cada gasto, cada vez más consumidores organizan sus compras en función de las ofertas disponibles, comparan precios y distribuyen sus consumos entre distintos canales para conseguir mejores condiciones.

Según un relevamiento de NielsenIQ, el 61% de los compradores planifica sus compras según las promociones vigentes, mientras que el 39% prioriza directamente el precio al momento de elegir dónde comprar. El fenómeno refleja un consumidor más atento, dispuesto a modificar rutinas y cambiar de comercio si encuentra una oportunidad de ahorro.

Las promociones se vuelven decisivas

La búsqueda de descuentos atraviesa buena parte de las decisiones cotidianas. El informe señala que el 57% de los consumidores combina distintos puntos de venta para aprovechar ofertas específicas, una estrategia que puede incluir supermercados, almacenes, autoservicios, mayoristas e incluso aplicaciones de compra online.

En ese contexto, los supermercados dependen cada vez más de las promociones para sostener sus ventas, mientras otros formatos ganan terreno gracias a la flexibilidad que ofrecen para realizar compras más pequeñas y frecuentes.

La tendencia también explica por qué muchos consumidores abandonaron la lógica de la gran compra mensual para pasar a operaciones más acotadas, realizadas cuando aparece una oferta conveniente o surge una necesidad puntual.

Comprar en varios lugares para gastar menos

Los cambios en los hábitos de consumo también favorecen a los comercios de cercanía. Los almacenes ya representan el 34% de la facturación del sector, mientras que los autoservicios alcanzan el 15%, según NielsenIQ.

Al mismo tiempo, el comercio electrónico sigue creciendo como parte de la estrategia de ahorro. Los formatos que combinan tiendas físicas y digitales avanzaron en volumen durante el último año, mientras que las aplicaciones de delivery registraron un crecimiento aún más acelerado.

Los especialistas coinciden en que ya no existe una única forma de abastecerse. Un mismo consumidor puede aprovechar una promoción en un supermercado, buscar determinados productos en un autoservicio, completar una compra en un mayorista y recurrir a una aplicación para resolver una necesidad puntual.

Aunque la racionalidad domina gran parte de las decisiones de compra, los llamados "gustitos" siguen teniendo espacio dentro del presupuesto familiar. Categorías como golosinas, chocolates, alfajores, helados y productos de cafetería continúan mostrando buenos niveles de demanda, impulsadas en muchos casos por promociones y formatos de compra accesibles.

Para los analistas, el cambio más profundo no pasa solamente por cuánto compran los hogares, sino por cómo lo hacen. Hoy los consumidores buscan maximizar cada peso gastado, comparan opciones con mayor frecuencia y muestran una lealtad cada vez menor hacia los comercios y las marcas.