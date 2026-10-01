Luz, agua, gas, prepagas, alquiler y transporte: uno por uno, los aumentos que rigen desde este 1° de octubre

Octubre arrancó este jueves con una nueva serie de aumentos que impactarán sobre los gastos fijos de los hogares. Las tarifas de luz, gas y agua tendrán modificaciones, mientras que también subirán las cuotas de las empresas de medicina prepaga, algunos alquileres, el transporte público y los peajes de las autopistas porteñas.

Los incrementos responden a distintos mecanismos de actualización y, en algunos casos, dependen de variables como la inflación, el tipo de contrato o los niveles de consumo.

Luz, gas y agua





En el caso del gas, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) informó un aumento promedio del 2,46% para los usuarios residenciales de todo el país.

La actualización contempla, entre otros factores, una suba del 1% en el precio del gas, vinculada a la variación del tipo de cambio, y un incremento del 1,9% en el componente de transporte y distribución.

Para la electricidad, Edenor tendrá una suba del 2,41% en el componente de distribución, mientras que para Edesur el incremento será del 2,34%. A estos valores podría sumarse un ajuste en el precio mayorista, cuya comunicación suele realizar la Secretaría de Energía durante los últimos días del mes previo.

En cuanto al agua, la tarifa para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentará 2,17% en octubre, de acuerdo con la Resolución ERAS N.º 24/26, publicada en el Boletín Oficial.

Para este mes se proyecta una factura media mensual, sin impuestos, de $38.002,57 para los usuarios residenciales que cuentan con los servicios de agua y cloaca.

Octubre llega con aumentos en los servicios públicos.

El incremento acumulado en los últimos 12 meses alcanza el 41,37%, mientras que la suba acumulada durante 2026, entre enero y octubre, llega al 33,25%.

La Tarifa Social continúa vigente y contempla alternativas para regularizar deudas de acuerdo con la capacidad económica de cada hogar.

Prepagas: cuánto aumentan las cuotas





Las empresas de medicina prepaga aplicarán en octubre incrementos de alrededor del 2% promedio. Las subas más bajas serán del 1,7%.

Para definir los nuevos valores, las compañías tomaron como referencia la inflación de agosto, que según el Indec fue del 1,7%. Algunas empresas aplicaron aumentos equivalentes al IPC, mientras que otras establecieron porcentajes superiores.

De todos modos, el incremento promedio es inferior al registrado durante septiembre, cuando las cuotas habían aumentado un 2,1%, y se ubicará por debajo del máximo registrado en el año: en mayo, las empresas habían aplicado una suba promedio del 3,4%.

Alquileres: qué contratos tendrán aumentos





Los inquilinos que tengan actualizaciones previstas para deberán afrontar incrementos, aunque el porcentaje dependerá del índice establecido en cada contrato y de la periodicidad de la actualización.

Para los acuerdos alcanzados bajo el Índice de Contratos de Locación (ICL), la suba será del 17,04% en los casos de actualización semestral y del 36,41% cuando corresponda una actualización anual.

En los contratos que se ajustan libremente mediante el IPC, quienes tengan una actualización anual en octubre afrontarán una suba estimada del 33,1%.

Este último porcentaje es proyectado: el cálculo toma la evolución del IPC hasta el último dato disponible, correspondiente a agosto de 2026, y estima los meses restantes según la tendencia del indicador.

Colectivos y subte: cuánto costará viajar





Como bien se informó, desde este jueves 1° de octubre, los pasajeros de colectivos y subte en la Ciudad de Buenos Aires deberán pagar tarifas más altas.

El Gobierno porteño aplicó una actualización del 3,7%, dentro de un esquema que contempla nuevos incrementos mensuales. El mecanismo toma como referencia la inflación publicada por el Indec más dos puntos porcentuales.

Con la actualización, el boleto mínimo de colectivo pasó de $887,99 a $920,48.

Los usuarios que abonen con SUBE continuarán pagando de acuerdo con los tramos de distancia. En tanto, quienes utilicen tarjetas o NFC accederán a una tarifa promedio.

En el caso del subte, el viaje pasó de $1.753 a $1.817.

También siguen vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes. Quienes superen los 20, 30 y 40 viajes accederán a bonificaciones del 20%, 30% y 40%, respectivamente.

El premetro tiene un nuevo valor de $635,95 con SUBE registrada y de $1.011,16 sin registrar.

Además, continuarán los beneficios de la Red SUBE y los pases y tarifas especiales integrados en la tarjeta, entre ellos los destinados a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, estudiantes y docentes.

Peajes porteños





Los peajes de las autopistas de la Ciudad también subieron 3,7% esta jornada. Para los automóviles durante la hora pico, el peaje en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo pasará de $6.671,74 a $6.785,16. En la Illia, en tanto, el valor aumentará de $2.773,69 a $2.820,85.

Desde el Gobierno porteño señalaron que las actualizaciones son necesarias para financiar trabajos de mantenimiento destinados a mejorar la seguridad vial. Entre las tareas mencionadas se encuentran la repavimentación, trabajos sobre la iluminación, demarcaciones, defensas, puentes, juntas y alambrados.



