Malas noticias para jubilados: ANSES confirmó quiénes dejan de recibir el bono de $70.000

En marzo, el esquema de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contempla un aumento del 2,88% para todas las jubilaciones y pensiones. En ese sentido, este porcentaje no solo actualiza los haberes del mes, sino que también permite determinar quiénes reciben el bono de refuerzo y quiénes se quedan afuera.

ANSES aclara que el bono de $70.000 es una ayuda previsional que se destina exclusivamente a los jubilados que perciben haberes mínimos. Es por ello que el organismo establece límites claros para su acreditación, basados en el nivel de ingresos percibidos.

Jubilados de ANSES: ¿Quiénes dejan de percibir el bono de $70.000 en marzo?

En marzo, el bono completo de $70.000 se mantiene para aquellos jubilados que cobran el haber mínimo, que este mes es de $369.600,88. Con el bono incluido, este monto asciende a $439.600, el cual constituye el límite que fija ANSES para cobrar dicho bono.

El resto de los jubilados y pensionados cuentan con un esquema de bono proporcional, el cual permite cobrar un monto determinado hasta llegar al tope establecido por ANSES.

Es decir: Si un jubilado cobra más de la mínima, pero menos de $439.600, le corresponde un bono proporcional, de acuerdo a su nivel de ingreso, hasta alcanzar esa cifra.

A modo de ejemplo: a un haber de $409.600, le corresponderá un bono de $30.000; a un haber de $419.600, le toca un bono de $20.000; a un haber de $429.000, recibe $10.000 para completar la diferencia.

Por otro lado, si un jubilado cobra más de $439.600, no corresponde el pago del bono. En estos casos, los jubilados solo recibirán su haber con el aumento del 2,88%, sin el refuerzo adicional.

ANSES confirmó que los jubilados que perciben más de $439.600 en concepto de haberes no recibirán el bono de refuerzo.

Calendario de pagos de marzo: ¿Quiénes restan por cobrar sus haberes con aumento y bono?





Jubilados de la mínima que perciben aumento y bono:

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo. (Ya cobraron)

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo. (Ya cobraron)

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo. (Ya cobraron)

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo. (Ya cobraron)

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo. (Ya cobraron)

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo. (Ya cobraron)

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo. (Ya cobraron)

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Jubilados con haberes superiores a la mínima que perciben aumento

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: martes 31 de marzo.



