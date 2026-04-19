Malas noticias para jubilados: ANSES confirmó quiénes dejarán de recibir el bono en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 durante abril de 2026, pero también aclaró que no todos los jubilados y pensionados accederán a este beneficio en las mismas condiciones.

El adicional, que se acredita junto con el haber mensual, se destina a los sectores más bajos. Sin embargo, su otorgamiento está sujeto a un esquema de ingresos que define tres situaciones: quienes cobran el bono completo, quienes reciben un monto proporcional y quienes quedan excluidos.

Quiénes dejan de recibir el bono de $70.000 en abril

El esquema vigente establece diferencias claras según el nivel de ingresos:

• Bono completo ($70.000):



Está destinado a quienes perciben la jubilación mínima, que en abril de 2026 se ubica en $380.319. En estos casos, el refuerzo se suma de manera íntegra al haber, lo que eleva el ingreso total a $450.319. Este grupo incluye jubilados del sistema general, beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

• Bono proporcional:



Para quienes cobran un haber superior al mínimo, pero menor al tope establecido, el bono se reduce de forma proporcional. El objetivo es que el ingreso total (haber más bono) no supere los $450.319.

Por ejemplo, un jubilado que percibe $390.000 recibirá un bono de $60.319, de modo de alcanzar ese límite sin excederlo.

• Sin bono:



Quienes perciben más de $450.319,31 de haber mensual quedan directamente excluidos del refuerzo. En estos casos, los beneficiarios solo cobran su jubilación con el aumento correspondiente, sin ningún adicional.

El bono de abril dejará de estar disponible para aquellos jubilados que perciben haberes superiores a $450.319,31.

Qué pasará con el bono en mayo

El bono de refuerzo fue implementado como una medida para acompañar a los jubilados con menores ingresos frente al impacto de la inflación. De cara a mayo, todo indica que podría volver a pagarse, aunque su continuidad aún no fue confirmada oficialmente.

La decisión depende de su publicación mediante decreto en el Boletín Oficial, una práctica que el Gobierno repite mes a mes para formalizar el pago del adicional.

Por el momento, tampoco se prevén cambios en el monto del bono, que permanece en $70.000 desde 2024.

Ante cualquier duda, los titulares de jubilaciones y pensiones pueden consultar el detalle de sus haberes, verificar si les corresponde el bono y conocer las fechas de pago a través del sitio oficial de ANSES. Allí también se encuentran disponibles distintos trámites y servicios vinculados al sistema previsional.