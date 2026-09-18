El Maratón de Buenos Aires bate récord con atletas de élite y corredores de 64 países

Una nueva edición del Maratón Internacional de Buenos Aires se disputará el próximo domingo desde las 7 de la mañana, consolidando una convocatoria histórica con 16.348 corredores inscriptos provenientes de 64 naciones.

La tradicional prueba de 42 kilómetros tendrá su punto de partida y llegada en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego.

La competencia organizada por la Asociación Carreras y Maratones Ñandú cuenta con la certificación "Label Race" de la federación internacional World Athletics. La marea de corredores internacionales estará encabezada por Brasil, que aporta 2.769 atletas, seguida por delegaciones de Chile y Uruguay.

A nivel nacional, la provincia de Buenos Aires lidera los registros con más de 5.000 inscriptos, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suma 3.138 participantes, asegurando presencia de las 24 jurisdicciones del país.

Presencia récord de fondistas internacionales de élite

El nivel técnico del certamen registra un hito con más de 20 fondistas de categoría mundial. Entre los varones destaca el keniata Bethwel Kibet Chumba, quien posee una marca personal de 2h04m37s, acompañado por su compatriota Felix Kiptoo Kirwa (2h05m44s) y el etíope Deribe Robi Melka.

En la rama femenina encabeza el listado la etíope Sintayehu Lewetegn Hailemichael (2h22m36s), junto a competidoras de Kenia como Rodah Jepkorir Tanui y Rebecca Kangogo Chesir. La representación argentina estará liderada por Pedro Luis Gómez, Miguel Maza y David Rodríguez.

Operativo de cortes de tránsito en la Ciudad

El desarrollo de la carrera obligará a aplicar esquemas de movilidad especial supervisados por la Secretaría de Transporte de la Ciudad. Desde el sábado por la noche se interrumpirá el tránsito en el perímetro de la largada sobre la Avenida Figueroa Alcorta.

Asimismo, el domingo desde las 4 de la madrugada habrá bloqueos en avenidas centrales como Avenida Corrientes, Carlos Pellegrini, Diagonal Norte y los accesos a la Autopista Illia, liberándose los tramos a medida que avance el último pelotón.