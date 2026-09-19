Maratón de Buenos Aires 2026: el mapa de cortes de calles completo, ¿y a qué hora comienzan?

Para los amantes del running este domingo será una fecha especial: se correrá Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires 2026, que concentrará a 16.384 corredores de 64 países en los 42 kilómetros de recorrido, por lo que el gobierno porteño confirmó el horario y calles que estarán cerradas.

La prueba lleva el sello World Athletics Label y del total de anotados, 10.615 son argentinos y 5.769 del exterior. Además, la lista incluye, a 5.246 mujeres y a representantes de las 24 jurisdicciones del país.

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Mientras tanto, la largada será a las 7 del domingo en el cruce de las avenidas Presidente Figueroa Alcorta y Dorrego, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó los cortes de tránsito que habrá por el evento deportivo.

Cortes de calles por la Maratón de Buenos Aires

Por un lado, el tramo comprendido de la avenida Figueroa Alcorta, entre la avenida Dorrego y Julio A. Noble, permanecerá cerrado desde las 9 del sábado hasta las 14 del domingo.

La rama norte de dicha avenida, que comprende entre las vías del Ferrocarril Mitre y la avenida Dorrego, estará vedada desde las 22 del sábado hasta las 14 del domingo. Y el acceso y las salidas de la autopista Illia permanecerán cerrados entre las 7 y las 14 del domingo.

Mapa de cortes de calles por la Maratón de Buenos Aires (Gobierno de la Ciudad).

El domingo se interrumpirá la circulación en la calle Carlos Pellegrini, entre la avenida Corrientes y Lavalle, de 4 a 14; en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña, entre Maipú y Teniente General Juan D. Perón, de 3 a 14; y en la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre la avenida de los Italianos e Intendente Hernán Giralt, desde las 0 hasta las 14.

Finalmente, la maratón recorrerá algunos de los puntos icónicos de la ciudad, incluidos los barrios de Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca, en donde el trazado combinará el desafío deportivo con un recorrido turístico.



