Maratón de Buenos Aires incorpora la Blue Line: qué es y para qué sirve

El Maratón Internacional de Buenos Aires sumará una importante novedad técnica para su próxima edición: la implementación de la trazada conocida como Blue Line.

Esta franja azul, pintada sobre el asfalto del circuito, señaliza la trayectoria óptima y exacta de los 42,195 kilómetros de competencia. Guía completa del Maratón de Buenos Aires: horarios, circuito, entrega de kits y cortes de calle.

El recurso es utilizado en los principales eventos del atletismo mundial, tales como el Maratón de Berlín, Londres o Nueva York. La iniciativa busca beneficiar tanto a los atletas de élite como a los miles de corredores amateurs que buscan optimizar su rendimiento.

La medición del circuito homologado por World Athletics se realiza considerando las curvas y tangentes más cerradas. Al no seguir una línea perfecta, muchos competidores terminan recorriendo metros adicionales por esquivar obstáculos o abrirse en los giros.

¿Para qué sirve la Blue Line en el circuito porteño?

La presencia de la traza sobre la calle cumple una función estratégica para el ritmo de carrera y la lectura técnica del mapa:

Distancia precisa: Seguir la línea garantiza cubrir exactamente la distancia certificada de los 42k sin sumar metros innecesarios.

Ahorro de energía: Evita desplazamientos laterales en curvas pronunciadas y cruces de carril constantes.

Referencia visual: Sirve como guía constante de orientación en tramos concurridos o de alta velocidad.

Impacto directo en las marcas personales

Para los corredores que buscan bajar sus registros o clasificar a competencias internacionales, la Blue Line representa un beneficio clave. Cruzar la calzada de lado a lado puede agregar entre 200 y 500 metros extra al finalizar el recorrido completo.

Con la incorporación de esta señalización, la Asociación Carreras y Maratones Ñandú alinea la prueba porteña con los estándares internacionales más exigentes de la disciplina.