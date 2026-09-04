Mariano Martínez fue encontrado en Córdoba tras varios días de búsqueda

Mariano Martínez, el joven de 21 años que era buscado intensamente desde el pasado 31 de agosto, fue encontrado este viernes en Córdoba. La noticia fue confirmada por el ministro de Seguridad de esa provincia, Juan Pablo Quinteros, quien informó que el estudiante se encuentra en buen estado y que, de acuerdo con las primeras actuaciones, había viajado hasta Córdoba por su propia voluntad.

"Mariano se encuentra en perfecto estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, había llegado a Córdoba por su propia voluntad", señaló Quinteros a través de sus redes sociales.

El funcionario también explicó que, tras la localización del joven, se dará intervención a las autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones correspondientes. Los detalles del hallazgo serán brindados durante una conferencia de prensa prevista para esta tarde.

La pista que permitió encontrar a Mariano Martínez

Martínez había desaparecido luego de salir de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En las últimas horas, una pista había generado expectativas entre los investigadores: una joven aseguró haberlo visto en un local de sushi ubicado en el barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba.

Según relató la empleada del comercio, el joven se presentó para dejar un currículum y consultar por un posible trabajo. La escena quedó registrada por una cámara de seguridad y las imágenes fueron incorporadas a la investigación.

Sofía, trabajadora de Sushi Board de Cofico, contó en diálogo con A24 que el joven se acercó al local con un currículum que originalmente estaba a nombre de una mujer.

"Vino a dejarme un currículum. Tenía el nombre de Juliana Silva y él lo tachó y puso arriba, a mano, Mariano Martínez", relató.

La situación le llamó la atención a la empleada, quien le preguntó por qué el documento tenía otro nombre. Según su relato, Mariano respondió que su hermana se había confundido.

Además, el currículum no tenía un número telefónico ni una dirección de contacto. Ante la consulta, el joven habría explicado que se había mudado recientemente a Córdoba y que estaba viviendo en la casa de una tía, ubicada a pocas cuadras del comercio.

También aseguró que estudiaba en la Universidad Nacional de Mar del Plata y que no tenía celular porque se le había roto.

Sofía explicó que durante el encuentro Mariano se encontraba lúcido, podía mantener una conversación con normalidad y se mostraba respetuoso. Por ese motivo, el currículum no generó mayores sospechas en ese momento.

La trabajadora recién descubrió que se trataba del joven buscado cuando recibió la información durante este viernes. "El encargado me dijo: ‘¿Viste que lo están buscando en las noticias?'. Yo me puse a ver y era verdad, coincidían el nombre con el currículum y la foto", contó.

Tras esa información, las autoridades desplegaron un operativo en Córdoba que finalmente permitió localizar al joven, poniendo fin a varios días de incertidumbre para su familia.