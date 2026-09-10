Marina Calabró reveló qué "chiche" obsesionaba a Gelblung: "Estaba devastado cuando se le murió"

Marina Calabró eligió una anécdota insólita para recordar a Samuel "Chiche" Gelblung tras su muerte.

La periodista participó del programa "Las doce y Chiche", de Canal 9, en el cual el histórico conductor mostró una faceta suya desconocida...

La revelación surgió durante una charla entre Calabró y Mario Pergolini en "Otro día perdido", en la cual la comunicadora repasó su experiencia trabajando con Gelblung.

Calabró definió a "Chiche" como un "todoterreno" porque fue periodista, editor y productor de sus propios programas, y aseguró que era un "cascarrabias con onda" por la manera que tenía de pensar y hacer periodismo, y de manejarse con quienes trabajaban con él.

"Nos mandaba a las 8 de la mañana al Congreso de la Nación a hacer guardia para preguntarle a los diputados qué iban a hacer y no llegaban los diputados a las 8 de la mañana... pero yo tenía que estar ahí", recordó Calabró.

Detrás de esa exigencia había una preocupación permanente por el contenido. "¿Por qué la gente vería esto?", preguntaba Gelblung, según Calabró. "Era un obsesionado por el público. Le quería dar a su audiencia lo que la audiencia quería escuchar", recordó.

Pero esa imagen del periodista estricto y concentrado en el trabajo convivía con una faceta desconocida y mucho más inesperada... "Me pareció una genialidad y muy divertido que en esa época él estaba obsesionado con un tamagotchi", reveló.

El Tamagotchi fue un juego virtual en el cual había que atender a una mascota para que no muriera.

El dispositivo, muy popular durante la década de 1990, era una mascota virtual que exigía cuidados constantes. El usuario debía alimentarla, limpiarla y atender sus necesidades a medida que aparecían en la pequeña pantalla.

En el caso de Gelblung, esa responsabilidad podía imponerse incluso sobre una conversación laboral de máxima importancia. "Y de repente pasaba algo con el tamagotchi, que le pedía que le limpie las necesidades o que le dé de comer y él podía estar hablando con el Presidente de la Nación, pero cortaba todo y se ocupaba del tamagotchi", relató Calabró.

La historia tuvo un desenlace que, para ella, terminó de demostrar hasta qué punto el conductor se había involucrado con aquella mascota virtual. Cuando finalmente el Tamagotchi murió, Gelblung suspendió una reunión de producción: "Estaba devastado el día que se le murió. Tenía una fascinación. Fue una injusticia, le puso mucha dedicación", rememoró.