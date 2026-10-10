Mario Pergolini habló de Javier Milei y fue lapidario: "Al 80% de la gente no le importa"

Mario Pergolini volvió a quedar en el centro de la polémica después de realizar una contundente declaración sobre el presidente Javier Milei y el interés que despierta entre los argentinos.

El tema fue abordado este sábado en El Run Run del Espectáculo, Crónica, donde se debatió el alcance de sus afirmaciones y la actitud del mandatario frente a las críticas y las controversias públicas.

¿Qué dijo Mario Pergolini sobre Javier Milei?

Todo comenzó durante una entrevista en 540°, el programa de Cenital conducido por Ernesto Tenembaum y María O'Donnell, cuando le preguntaron cuánto espacio ocupaba el jefe de Estado en sus pensamientos.

"Nada de nada de nada", respondió Pergolini. Ante la insistencia del periodista, profundizó su postura y lanzó una frase que rápidamente generó repercusiones: "Al 80% de la gente no le importa Milei".

El conductor aclaró que se trataba de una estimación personal, no de una cifra respaldada por una encuesta. Además, sostuvo que las discusiones políticas y los insultos presidenciales no necesariamente forman parte de las preocupaciones cotidianas de la mayoría.

Las declaraciones de Mario Pergolini sobre Milei en 540°.

A partir de estas declaraciones, El Run Run del Espectáculo puso el foco en la relación entre la política, los medios y la sociedad.

La discusión giró alrededor de la naturalización de los enfrentamientos verbales y de cuánto interés generan las expresiones del presidente.

En la entrevista original, Pergolini también reconoció que ese desinterés ciudadano no le parecía lógico, aunque insistió en que Milei prácticamente no ocupa espacio en sus propios pensamientos.