Marixa Balli volvió a Pasión de Sábado y estalló la interna con Marcela Baños

El regreso de Marixa Balli a "Pasión de Sábado" generó un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. La artista desembarcó en el histórico programa para reemplazar temporalmente a Marcela Baños, quien se encuentra de vacaciones, pero la elección no habría pasado inadvertida puertas adentro.

Según revelaron en El Run Run del Espectáculo, detrás del reemplazo existe una fuerte interna entre las protagonistas. "No se pueden ni ver", aseguraron en el ciclo conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, donde calificaron la situación como una verdadera "traición" y dieron detalles desconocidos del conflicto.

Marixa Balli volvió a "Pasión de Sábado" en medio de la polémica

Balli quedó al frente del programa acompañada por Lisandro Carret y desde el comienzo hizo referencia a las versiones que habían circulado durante los días previos.

Consciente del revuelo provocado por su incorporación, lanzó una aclaración contundente: "No vengo a serruchar a nadie". Además, aseguró que desea que las vacaciones de Marcela Baños sean soñadas.

Sin embargo, El Run Run del Espectáculo reveló que el conflicto sería mucho más profundo. Según explicaron en el programa de Crónica, mantienen una pésima relación y la decisión de convocar precisamente a la columnista para ocupar el lugar de su histórica rival habría causado sorpresa en el ambiente.

El dato tomó todavía más fuerza porque no se trata de una incorporación cualquiera. Baños fue la bailarina de Marixa en la época de "La cachaca", pero creció en popularidad y se ganó el rol de conductora del programa musical de América.

Sin embargo, la nueva presentadora se refirió a las acusaciones de una supuesta envidia y confirmó que solo es una propuesta laboral de la producción y decidió aceptarla por su extensa historia con el ciclo.

La información revelada en El Run Run del Espectáculo volvió a poner bajo la lupa una enemistad que lleva varios años. La relación entre ambas está quebrada y Balli nunca ocultó las diferencias que mantiene con la presentadora.Por su parte, Balli intentó separar el conflicto personal del desafío profesional. Además, recordó su propia historia dentro de Pasión de Sábado, un programa estrechamente vinculado con su carrera y con la música tropical.

Sin embargo, tal como revelaron en El Run Run del Espectáculo, la elección de una de sus históricas rivales para ocupar su lugar reavivó una interna que está lejos de haber terminado y que internamente consideran traición.