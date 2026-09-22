Martes de promoción: ¿Cómo acceder al 15% de descuento en supermercados con Cuenta DNI?

Cuenta DNI actualizó sus beneficios para septiembre y sumó distintas opciones de ahorro para sus usuarios. Entre ellas, hay una promoción pensada para quienes hacen sus compras en supermercados los martes y miércoles.

El beneficio permite obtener un 15% de descuento, aunque para acceder a la promoción se deben respetar determinadas condiciones, tanto en el monto de la compra como en el medio de pago utilizado.

¿Cómo obtener el 15% de descuento en supermercados con Cuenta DNI?

¿Cómo obtener el 15% de descuento en supermercados con Cuenta DNI?

La promoción esta disponible los martes y miércoles y permite obtener un 15% de ahorro en las compras realizadas con Cuenta DNI. El beneficio tiene un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona, que puede acumularse con la promoción de Comercios de Cercanía.

Para acceder al descuento, la compra debe alcanzar un mínimo de $30.000. Por ejemplo, sobre una operación de ese monto, el reintegro será de $4.500, mientras que para llegar al máximo semanal de $6.000 se necesitan consumos por $40.000.

El beneficio se aplica exclusivamente cuando el pago se realiza desde la aplicación Cuenta DNI utilizando el dinero disponible en la cuenta. No son válidas las operaciones abonadas mediante el código QR de Mercado Pago ni a través de otras billeteras digitales.

Además, la promoción no está disponible para clientes que registren atrasos en el pago de sus obligaciones con Banco Provincia. Por eso, antes de hacer las compras, es importante tener en cuenta tanto las condiciones del beneficio como el medio de pago habilitado.

Qué día usar Cuenta DNI para ahorrar hasta $8.000 en septiembre 2026

Durante septiembre, Cuenta DNI permite ahorrar hasta $8.000 en compras realizadas en veterinarias y pet shops adheridos. El beneficio está disponible todos los sábados del mes y contempla un 30% de descuento, con un tope de reintegro por persona y por semana.

Para alcanzar el máximo, es necesario gastar aproximadamente $26.667 en una compra o acumular consumos que permitan llegar a ese porcentaje. Por ejemplo, una operación de $10.000 genera un reintegro de $3.000, mientras que una de $20.000 permite recuperar $6.000. El dinero puede acreditarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Para obtener el beneficio, el pago debe hacerse con Cuenta DNI en un comercio adherido y mediante alguna de las modalidades habilitadas, como QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI o Cuenta DNI Comercios. La promoción no alcanza los pagos con tarjetas de crédito o débito, las transferencias ni las compras realizadas en establecimientos que no participen de la propuesta.