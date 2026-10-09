Más lluvias y ráfagas de hasta 50 km/h en Buenos Aires: el SMN anticipó cuál será el día más complicado del "finde"

El fin de semana largo que se aproxima estará marcado por el regreso de las lluvias y las ráfagas de viento a Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un panorama complicado para sábado, domingo y lunes, feriado por el "Día de la Raza".

Las probabilidades de precipitaciones aumentaron hasta alcanzar el 70%, y también se mantiene la posibilidad de una sudestada.

Por el momento, el sábado sería la jornada más complicada del fin de semana, con lluvias y fuertes ráfagas de viento.

Además, el organismo prevé varios días con poca presencia de sol y abundante nubosidad. Así, el cielo gris se convertiría en una constante.

Viernes con lluvias aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h

Para este viernes 9 de octubre, el Servicio Meteorológico prevé cielo cubierto, lloviznas y lluvias aisladas en Buenos Aires.

Durante la mañana, las chances de lloviznas serán del 10 al 40%, con 12 grados y viento del sur de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, la máxima llegará a los 15 grados, con probabilidades de lluvia similares y ráfagas del sudeste de hasta 50 km/h.

Hacia la noche, se esperan lluvias aisladas y ráfagas que mantendrán su intensidad.

Sábado, el día más complicado, mientras que el domingo comenzaría a mejorar

Para este sábado 10 de octubre, se esperan lluvias desde la madrugada, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

A esto se sumarán los vientos del sur, con ráfagas de hasta 50 km/h, que mantendrán las condiciones ventosas durante la jornada.

El sábado 10 de octubre será el día más inestable del fin de semana (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Por la mañana y la tarde podrían continuar las lloviznas, mientras que hacia la noche el cielo permanecería nublado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 17.

El tiempo para el domingo 11 de octubre

Para el domingo 11 no se esperan lluvias ni ráfagas de viento, aunque el cielo seguirá completamente cubierto.

La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima tocará los 18.

Así estará el tiempo el lunes 12, feriado por el "Día de la Raza"

Para el lunes 12 de octubre, feriado nacional, se espera una jornada sin lluvias en Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana.

La temperatura rondará los 13 grados en las primeras horas del día, con vientos del sudeste de entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas.

Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con cielo mayormente nublado y una máxima de 18 grados, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

El viento se mantendrá del sudeste, con intensidad moderada y sin ráfagas previstas.

Buenos Aires tendrá varios días de cielo gris y pocas horas de sol

Tras las lluvias del jueves y las lloviznas previstas para este viernes, el sábado podría presentar condiciones todavía más complicadas, con precipitaciones y fuertes ráfagas de viento.

El pronóstico extendido anticipa al menos diez jornadas con abundante nubosidad en el AMBA, con el sol teniendo pocas oportunidades para asomarse.

El pronóstico anticipa al menos 10 días con cielo cubierto en Buenos Aires (Imagen ilustrativa).

Además, se esperan temperaturas frescas para octubre y episodios de lloviznas o lluvias débiles, aunque por el momento no se prevén fenómenos severos generalizados ni grandes acumulados de agua.

La persistencia del cielo gris será uno de los aspectos más destacados de los próximos días, en un panorama que podría estar condicionado por el fenómeno de "El Niño" de cara al verano.