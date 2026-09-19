Masivo apagón en el AMBA: miles de usuarios afectados

Miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron problemas con el suministro eléctrico durante la tarde y noche de este sábado 19 de septiembre.

La cantidad de domicilios alcanzados por los cortes fue variando con el correr de los minutos. Según datos difundidos a partir de los registros del organismo regulador, alrededor de las 7.30 había más de 44.000 usuarios sin electricidad entre las áreas de concesión de Edesur y Edenor.

¿Qué zonas fueron las afectadas?

Un apagón de gran magnitud sorprendió a los vecinos de distintos barrios, donde miles de hogares quedaron sin suministro eléctrico y a plena oscuridad.

La interrupción comenzó a sentirse pasadas las 20 y tuvo especial impacto en el corredor norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Entre las zonas afectadas aparecen Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan y Saavedra. El problema también cruzó la General Paz y alcanzó sectores de Vicente López y San Isidro, donde usuarios comenzaron a informar la falta de electricidad a través de las redes sociales.

La interrupción no solamente dejó viviendas y comercios a oscuras. Numerosos semáforos y luminarias dejaron de funcionar, una situación que provocó complicaciones para circular por algunas de las principales calles y avenidas porteñas durante la noche.

Por el momento, no se informó oficialmente qué originó la interrupción generalizada. Los reportes iniciales indicaban que las distribuidoras se encontraban trabajando sobre la situación mientras el suministro comenzaba a recuperarse en algunos sectores



