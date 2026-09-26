Merlo, entre los municipios con menor tasa de delitos del Conurbano según un informe oficial

Merlo se ubicó entre los municipios con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense durante 2025, según los últimos datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

De acuerdo con el relevamiento, el partido registró 1946 hechos cada 100.000 habitantes, cifra que lo posicionó como el segundo distrito con la tasa más baja entre los 24 municipios que integran el Gran Buenos Aires, solo por detrás de Vicente López, que encabezó el ranking con la menor cantidad de hechos registrados.

El dato de Merlo queda muy por debajo del promedio general del Conurbano, que fue de 2378 delitos cada 100.000 habitantes durante el período analizado. En total, 12 municipios quedaron por debajo de ese nivel -entre ellos, Merlo- y otros 12 lo superaron.

Qué delitos mide el informe

El relevamiento del SNIC no se limita a los robos: incluye delitos contra las personas, como homicidios y lesiones dolosas; contra la integridad sexual; contra la libertad, entre ellos las amenazas; y contra la propiedad, como robos, hurtos, estafas y daños. También contempla hechos relacionados con estupefacientes.