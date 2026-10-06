Lionel Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA antes de su despedida

Lionel Messi recibió este martes la medalla y el diploma que lo acreditan como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

El reconocimiento de la casa de altos estudios tuvo lugar al mediodía en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino ubicado en Ezeiza, a pocas horas de que el delantero dispute su partido de despedida de la Selección argentina.

La ceremonia contó con la presencia del rector Ricardo Gelpi, el vicerrector Emiliano Yacobitti, decanos de las distintas facultades y los miembros del Consejo Superior de la universidad. La distinción académica fue aprobada por unanimidad por el órgano de gobierno universitario, al considerar que la trayectoria del futbolista representa un ejemplo de excelencia, perseverancia y valores de representación nacional.

Visiblemente emocionado durante el evento, Lionel Messi expresó: "Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico". A su vez, el capitán argentino manifestó respecto a su último encuentro con la camiseta nacional: "Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande".

Los fundamentos del máximo reconocimiento académico

Por su parte, el rector Ricardo Gelpi destacó los aspectos sociales del deportista al remarcar que "más allá de sus increíbles logros, Lionel nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia, de sus raíces. Probablemente por eso, en 2007 creó la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y desde 2010 es Embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estos valores, que exceden al deportista, Lionel los convirtió en una forma de llevar adelante su propia carrera".

En la misma línea, la autoridad académica agregó: "A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer".

Asimismo, el vicerrector Emiliano Yacobitti sostuvo que el galardón "representa el esfuerzo, la excelencia y la superación. Su trayectoria trascendió el fútbol y lo convirtió en una figura de nuestra cultura y de nuestra identidad, que supo llevar la bandera de Argentina al mundo entero". Para concluir la ceremonia, el funcionario añadió: "La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi".