Metalúrgica ofrece las "sobras de bronce" a trabajadores para pagar deudas

La recesión del sector industrial sumó un dramático episodio en la localidad bonaerense de Lanús, donde la histórica firma metalúrgica Vaspia apagó el horno de fundición que mantenía en funcionamiento y cesó de forma definitiva sus operaciones sin brindar respuestas ni soluciones formales a sus 60 empleados.

Ante la acumulación de salarios adeudados y el medio aguinaldo pendiente desde julio, la insólita oferta de la patronal consistió en entregarles material sobrante de la planta.

"Nos ofrecieron 300 kilos de bronce. Lo que estaba en el horno. No es nada. Es lo que les sobraba. ¿Con eso qué hacemos?", cuestionó David, uno de los trabajadores afectados. La mayoría del personal de la fábrica cuenta con una antigüedad acumulada de entre 20 y 30 años.

Los operarios llevaron adelante medidas de protesta y cortes de calle sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 2700 para visibilizar el conflicto. Según expusieron los empleados en declaraciones ante Crónica TV, los accionistas principales cortaron la comunicación y dejaron de presentarse en las instalaciones.

"Lamentablemente ya hace un tiempo venimos sufriendo porque en realidad venimos sufriendo desde que subió este nuevo gobierno. La verdad que la metalmecánica, la industria metalúrgica nos fueron destruyendo de a poco... este año se agravó la situación porque directamente los dueños desaparecieron. Es increíble que ya hace un par de meses, los trabajadores nos tenemos que hacer responsables de la fábrica porque ellos no aparecen directamente", afirmó Pablo, operario con 28 años de servicio en la planta.

A la falta de cobro de los haberes se suman irregularidades en los aportes previsionales y de salud. Los trabajadores informaron que, a pesar de que en los recibos de sueldo se les efectuaban los descuentos correspondientes, la firma no realizaba los depósitos a la obra social ni al sistema sindical, acumulando además deudas ante ARCA.

Con más de seis décadas en el rubro de la transformación de metales no ferrosos como el bronce, Vaspia proveía a importantes empresas nacionales. Uno de sus sectores principales consistía en la producción de válvulas para garrafas de gas, mercado en el cual la compañía mantenía un liderazgo de ventas.

Sin embargo, los trabajadores señalaron que el ingreso desmedido de componentes importados desde el exterior afectó la competitividad de la producción local. Esto, sumado a la falta de inversión y al desabastecimiento de materia prima, terminó por paralizar por completo las operaciones.

En las instancias de negociación mantenidas con la representación legal de la empresa, la respuesta patronal fue tajante. Diego, trabajador con 22 años en la firma, reconstruyó lo ocurrido en los últimos encuentros: "Hubo una reunión con el abogado de la empresa que supuestamente nos iba a pagar la quincena, fue todo mentira: dijo 'hagan lo que hagan total esto ya se cierra, hagan lo que quieran'".

El cierre de la fábrica deja a decenas de operarios en una posición de extrema vulnerabilidad económica, con serias dificultades para reinsertarse en el mercado formal.

Gustavo, con 23 años de labor en la compañía, resumió la incertidumbre que atraviesan los empleados de mayor antigüedad: "Salimos de acá con 59 años, ¿qué puedo hacer afuera si no hay trabajo para un chico de 20? Para uno de 59 años ya somos obsoletos".

La paralización de la planta de Lanús grafica la profundidad del deterioro del entramado productivo a nivel nacional. De acuerdo con el último informe elaborado por el INDEC, la actividad industrial en su conjunto registró una contracción superior al 4% en julio, acentuando los indicadores en rojo dentro del sector metalúrgico.



