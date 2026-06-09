Mhoni Vidente predijo al ganador del Mundial 2026 y sorprendió: "No tengo dudas"

Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio del Mundial 2026, las especulaciones sobre qué seleccionado saldrá campeón empezaron a ganar protagonismo. Mhoni Vidente, famosa astróloga cubana, compartió sus predicciones sobre la competencia que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

Durante una de sus habituales apariciones públicas, la vidente analizó el panorama de la Copa del Mundo y predijo qué equipos tienen mayores chances de consagrarse, además de revelar hechos preocupantes que podrían ocurrir durante el certamen, según sus visiones.

¿ Qué seleccionado ganará el Mundial 2026 ?

Aunque evitó inclinarse por un único representativo al ser consultada sobre el futuro campeón, sí remarcó que no saldrá de tres candidatos. "Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial. No tengo dudas", afirmó.

Mundial 2026: ¿Podrá consagrarse otra vez la Selección Argentina?

Alarma por la seguridad en el Mundial 2026

Al margen de lo deportivo, Mhoni advirtió sobre la seguridad del evento y remarcó que existen posibilidades de que se produzcan episodios violentos vinculados a conflictos internacionales, especialmente en territorio estadounidense.

"No iba a ser tan fácil que definitivamente Donald Trump no iba a pisar callos en Irán, Irak, Pakistán y en la India, en lugares muy fuertes, sin que le tumbaran completamente aviones, sin que le hicieran atentados en aeropuertos, en consulados o si no en los partidos", manifestó.

En ese contexto, mencionó a Houston, Chicago y Miami como algunas de las ciudades que podrían enfrentar mayores riesgos y sostuvo que las autoridades deberían reforzar los operativos de prevención para evitar incidentes.

Mhoni Vidente sugirió reforzar la seguridad en algunos estadios durante el Mundial.

¿ Alerta por virus en el Mundial 2026 ?

La astróloga también advirtió sobre posibles problemas sanitarios durante el desarrollo del campeonato, impulsados por la gran circulación de personas entre los países anfitriones.

De acuerdo con su visión, podrían aparecer brotes de distintas enfermedades virales en América del Norte. "Sí creo que va a alcanzar a llegar virus de todas las índoles, del ébola, del hantavirus, del rotavirus a Estados Unidos, a México y a Canadá", sostuvo.