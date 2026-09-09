Miércoles con temperaturas primaverales en Buenos Aires: así estará el clima hoy, 9 de septiembre

La primavera empieza a hacerse sentir de a poco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y este miércoles 9 de septiembre es una muestra de ello. La jornada se presentará agradable, con temperaturas templadas y nubosidad en gran parte del día.

En su pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un día templado. Pese a las neblinas que se registraron en algunos puntos, la temperatura se ubicó en los 12 grados en las primeras horas.

Durante buena parte de la mañana, Buenos Aires tendrá una mínima de 10 grados, según informó el organismo, con viento leve del sector noreste, de entre 7 y 12 km/h.

La tarde será el momento más agradable de la jornada. Cerca de las 15 y las 16, la temperatura llegará a los 19 grados, mientras que el viento continuará soplando desde el noreste y mantendrá una intensidad de entre 7 y 12 km/h.

Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 13 grados y las condiciones del viento se mantendrán similares a las del resto del día.

Clima para Buenos Aires hoy, miércoles 9 de septiembre (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

En cuanto al estado del cielo, el SMN prevé nubosidad variable. Durante la mañana y la tarde estará "parcialmente nublado", mientras que en las últimas horas de la jornada pasará a estar "mayormente nublada".

El pronóstico de Meteored es un poco menos favorable. Según el sitio especializado, la mañana tendrá pocas nubes, pero el cielo se irá cubriendo hacia el mediodía y las condiciones variarán durante la tarde.

Entre las 17 y las 18, el cielo podría presentarse completamente cubierto. Además, la plataforma contempla la posibilidad de algunas lluvias muy leves alrededor de las 21, aunque con apenas un 30% de probabilidad.

Pronóstico extendido para Buenos Aires

Después de un miércoles agradable, el tiempo empezará a cambiar de manera gradual en Buenos Aires

El jueves todavía tendrá características primaverales, con una jornada estable, algo a parcialmente nublada y temperaturas que podrían subir hasta los 20 o 21 grados durante la tarde.

El viernes 11 marcará el inicio de un cambio más notorio. El cielo estará mayormente nublado y comenzará a sentirse el ingreso de aire más húmedo, acompañado por vientos del sudeste que irán ganando intensidad con el correr de las horas.

Se viene un nuevo ingreso de aire frío y el domingo 13 de septiembre se espera una mañana con temperaturas heladas (Imagen: Meteored).

Durante el sábado, esta situación se mantendrá y los vientos podrían alcanzar ráfagas de 35 a 40 km/h, especialmente en las zonas cercanas al Río de la Plata. Las lluvias no serían el fenómeno principal, aunque no se descartan algunas precipitaciones aisladas y de bajo acumulado.

Además, el avance de los vientos del sudeste podría provocar una crecida importante del Río de la Plata, con los niveles más elevados previstos entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo. Por eso, será un aspecto para seguir de cerca durante el fin de semana.

El cambio más marcado llegará con las temperaturas. Después de los valores templados de los próximos días, el ingreso de aire frío hará que las máximas bajen hasta 11 o 12 grados durante el fin de semana.

El domingo, en particular, podría comenzar con una mañana muy fría, con mínimas de entre 2 y 5 grados en Buenos Aires y alrededores.