Miércoles de súper ahorro: ¿Cómo aprovechar el 15% de descuento en supermercados con Cuenta DNI?

Como cada mes del año, Cuenta DNI estableció un nuevo esquema de beneficios para que sus usuarios puedan ahorrar en diferentes rubros.

En esta oportunidad, una de las propuestas está destinada a quienes realizan las compras del supermercado los martes y miércoles, con una alternativa que permite reducir parte de los gastos cotidianos.

La promoción ofrece una bonificación del 15%, aunque para aprovecharla es necesario cumplir con una serie de condiciones relacionadas con el monto gastado y la forma de pago.

La billetera digital de Banco Provincia mantiene durante agosto distintas promociones destinadas a los consumos cotidianos.

Cuenta DNI: cómo obtener el 15% de descuento en supermercados

La promoción está vigente todos los martes y miércoles de agosto de 2026 en los supermercados adheridos. El beneficio contempla un 15% de ahorro, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por cuenta.

Uno de los puntos fundamentales es que se exige un mínimo de compra de $30.000. Por ejemplo, una persona que gaste exactamente ese monto recibirá posteriormente $4.500, correspondientes al 15% de la operación.

Para alcanzar el máximo de $6.000 semanales, en tanto, es necesario realizar consumos por $40.000 o más durante los días habilitados. Si una persona gasta $60.000, por ejemplo, no recibirá $9.000, ya que el límite establecido hace que la devolución quede en $6.000.

Los martes y miércoles se convierten en jornadas clave para organizar las compras semanales y cuidar el bolsillo.

El tope contempla el total de las operaciones realizadas durante la promoción en los distintos establecimientos participantes. De esta manera, no es necesario gastar todo el dinero en una única compra para acceder al máximo disponible.

Los usuarios pueden consultar cuáles son los supermercados de cercanía adheridos directamente en la página oficial de Cuenta DNI. Allí se encuentra disponible la nómina de establecimientos que participan de la promoción, por lo que es recomendable revisarla antes de realizar la compra para asegurarse de acceder al reintegro.

La propuesta permite recuperar el 15% de lo gastado, con un tope de $6.000 por semana y por cuenta.

¿Cómo hay que pagar para recibir el reintegro?

Para que la operación sea válida, el pago debe realizarse mediante las funcionalidades "Pago Clave DNI" o QR de Cuenta DNI, utilizando dinero disponible en la cuenta.

Es importante prestar atención a este punto: no ingresan en la promoción los pagos efectuados mediante códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales, aunque la operación se termine abonando desde Cuenta DNI.

Tampoco se consideran los consumos con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito ni las transferencias efectuadas desde la aplicación.

Para acceder al reintegro, la compra debe abonarse mediante las modalidades habilitadas desde la aplicación.

Además, la promoción está destinada exclusivamente a ventas minoristas y no incluye bebidas alcohólicas ni electrodomésticos. Tampoco pueden acceder quienes registren atrasos en el pago de sus obligaciones con Banco Provincia.

Una vez concretada una compra que cumpla con los requisitos, el reintegro aparecerá en los movimientos de la cuenta asociada dentro de los 10 días hábiles siguientes.

Otro dato para tener en cuenta es que esta propuesta puede acumularse con la promoción de Comercios de Cercanía, lo que abre la posibilidad de organizar las compras semanales para sacar mayor provecho de los distintos beneficios disponibles.

Los establecimientos que participan de la promoción pueden consultarse previamente a través de los canales oficiales de Cuenta DNI.

Tips para aprovechar al máximo el beneficio

Para sacarle mayor provecho a la promoción y organizar mejor los gastos del hogar, hay algunos puntos que conviene tener en cuenta antes de realizar la compra: