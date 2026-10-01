Mini bonos de $30.000, $40.000 y $50.000: qué monto le corresponde a cada jubilado en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la distribución del refuerzo económico de octubre, con el objetivo de compensar las escalas salariales del sector previsional.

La integración del ajuste por movilidad del 1,66% fijó la jubilación mínima en $435.748,51 brutos.

Sobre esa base, el sistema contempla acreditaciones de importes variables para equiparar las jubilaciones y pensiones hasta un piso tope determinado.

Quiénes acceden al refuerzo según el tope de ingresos





El tope unificado de acreditación fue establecido en $505.748,51. Los titulares que perciben un haber básico superior a la mínima, pero por debajo de esa marca máxima, cobran un plus proporcional.

El requisito excluyente para percibir cualquiera de los montos intermedios es que la suma global de las prestaciones registradas a nombre del beneficiario no supere el límite general dictaminado.

La escala de los adicionales según cada haber





El cálculo oficial establece tramos de $10.000 para graduar el monto extra en función del ingreso del titular:

Haber de $455.748,51: percibe un bono de $50.000.

Haber de $465.748,51: recibe un adicional de $40.000.

Haber de $475.748,51: le corresponde un plus de $30.000.

Haberes superiores ($485.748,51 a $495.748,51): obtienen entre $20.000 y $10.000, según la diferencia exacta para alcanzar los $505.748,51.

Ingresos de $505.748,51 o más: quedan fuera de la asignación del beneficio extraordinario.

Mini bonos de $30.000, $40.000 y $50.000 de la ANSES.

Prestaciones alcanzadas por la medida





La liquidación del plus abarca tanto a los afiliados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

En todos los casos, el desembolso se realiza en la misma fecha asignada para el cobro del haber mensual, de manera automática en la cuenta bancaria del titular y sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Cronograma de pagos confirmado para octubre





Las fechas de acreditación en los bancos se organizan mediante la finalización del Documento Nacional de Identidad:

Titulares del haber mínimo e intermedios

DNI 0: jueves 8 de octubre.

DNI 1: viernes 9 de octubre.

DNI 2: martes 13 de octubre.

DNI 3: miércoles 14 de octubre.

DNI 4: jueves 15 de octubre.

DNI 5: viernes 16 de octubre.

DNI 6: lunes 19 de octubre.

DNI 7: martes 20 de octubre.

DNI 8: miércoles 21 de octubre.

DNI 9: jueves 22 de octubre.

Haberes que superan el mínimo