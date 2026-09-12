Mirtha Legrand sigue internada: ¿Qué dice el último parte médico y cuándo podría recibir el alta?

La salud de Mirtha Legrand continúa siendo seguida con atención después de que la conductora debiera ingresar al Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio.

Aunque en los últimos días circularon distintas versiones sobre su posible alta y el regreso a la casa del barrio de Palermo, por el momento permanecerá bajo supervisión profesional.

En este contexto, El Run Run del Espectáculo repasó las últimas novedades del parte médico e indagaron sobre el futuro del popular programa de "La Chiqui".

¿Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand?

Durante la emisión del sábado 12 de septiembre del Run Run del Espectáculo se leyó parte del último informe emitido por el Sanatorio Mater Dei sobre la salud de Mirtha Legrand.

Allí se indicó que la presentadora "continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio" y que mantiene una participación activa junto a su kinesiólogo, un trabajo considerado importante en esta etapa de la recuperación.

El documento también señala que permanece atenta a sus actividades personales y recibe visitas de familiares y amigos, además de agradecer las muestras de cariño recibidas. El sanatorio anticipó que, siempre que no exista ninguna modificación, brindará una nueva actualización el lunes.

Precisamente, la mención a las visitas generó un intercambio entre los integrantes del ciclo de Crónica, ya que se planteó que es necesario tomar reparos ante la circulación de cuadros gripales.

Otro de los puntos abordados en el programa estuvo relacionado con las versiones que habían comenzado a circular sobre una supuesta salida del sanatorio.

Desde el móvil ubicado frente al Mater Dei confirmaron que Mirtha continúa hospitalizada y no se contempla que reciba el alta durante este fin de semana.

La información coincide con lo publicado luego del último comunicado: pese a que anteriormente había trascendido la posibilidad de que regresara a su domicilio, los profesionales decidieron mantenerla bajo control.

En ese sentido, desde El Run Run del Espectáculo remarcaron: "Sabemos que Mirtha sigue allí y que este fin de semana Mirtha no sale", al recordar que incluso había sido necesario desmentir versiones que aseguraban que ya había recibido autorización para abandonar la institución.

Por ahora, todas las miradas estarán puestas en el próximo informe previsto para el lunes, que permitirá conocer cómo evolucionó durante el fin de semana y cuáles serán los próximos pasos en su recuperación.

¿Qué pasará con el programa de Mirtha Legrand?

La internación también obligó a reorganizar la conducción de "La Noche de Mirtha". Según confirmaron en El Run Run del Espectáculo, la emisión que saldrá al aire durante la noche fue grabada por Juana Viale, quien nuevamente ocupó el lugar de su abuela mientras continúa recuperándose.

De esta manera, la histórica "mesaza" mantendrá su horario habitual, pero sin la presencia de la Chiqui. A su vez, Canal 13 informó que recibirá a Luis Machín, Gladys "La Bomba" Tucumana, Ingrid Grudke, Hernán Lacunza y Osvaldo Bazán.

La nieta de Mirtha también continuará con sus compromisos habituales y el domingo encabezará "Almorzando con Juana". Así, estará al frente de los dos programas durante el fin de semana mientras su abuela permanece bajo cuidados médicos.



