Misteriosos cerros que invitan a vivir una aventura en medio de la inmensidad del Litoral
En una provincia dominada por extensas planicies, estas singulares elevaciones esconden senderos, una valiosa biodiversidad y huellas de un pasado milenario que sorprenden a cada paso.
Cuando se piensa en Corrientes, las primeras imágenes suelen estar asociadas a impresionantes esteros, bonitas lagunas, grandes ríos y una exuberante vegetación.
Sin embargo, la provincia guarda paisajes poco conocidos que permiten descubrir otra cara de su geografía y propone una escapada marcada por la aventura.
Una rareza geográfica de Corrientes
El Paraje Tres Cerros es un área natural ubicada en una pequeña localidad llamada La Cruz y dentro del departamento General San Martín, Corrientes.
Su gran particularidad aparece apenas se observa el horizonte: las elevaciones rocosas sobresalen como auténticas "islas" en medio de una provincia caracterizada principalmente por sus terrenos llanos.
Los principales son los cerros Nazareno, Capará y Chico, que alcanzan aproximadamente 179, 158 y 148 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.
Su altura no es lo verdaderamente sorprendente. El contraste con la enorme planicie circundante hace que estas formaciones dominen el horizonte y permitan contemplar desde arriba campos, bañados y caminos rurales.
¿Qué conocer en Paraje Tres Cerros?
Los senderos son ideales para quienes disfrutan del trekking y las caminatas. A medida que se gana altura, la vegetación cambia y aparecen panorámicas cada vez más amplias sobre la inmensidad correntina.
Desde los sectores más elevados, la recompensa es una postal inesperada: bañados, campos y caminos de tierra colorada que permite comprender por qué estas pequeñas montañas resultan tan extraordinarias
La biodiversidad es otro de sus grandes atractivos. Los diferentes microambientes que generan las elevaciones favorecen una notable variedad de flora y fauna, transformando el sitio en un importante refugio natural.
También es un lugar especialmente interesante para el avistaje de aves. De hecho, en septiembre de 2026, se realizó un encuentro dedicado a la observación e identificación de especies en su hábitat.
Además, el destino también seduce a quienes buscan fotografía de naturaleza. Los paredones, las rocas, el verde de la vegetación y el horizonte abierto ofrecen escenarios completamente diferentes.
Naturaleza e historia se encuentran en las laderas. Investigaciones arqueológicas registraron corrales jesuíticos construidos en piedra en el cerro Nazareno, posiblemente relacionados con el aprovechamiento del territorio durante aquella época.