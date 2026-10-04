Misteriosos cerros que invitan a vivir una aventura en medio de la inmensidad del Litoral

Cuando se piensa en Corrientes, las primeras imágenes suelen estar asociadas a impresionantes esteros, bonitas lagunas, grandes ríos y una exuberante vegetación.

Sin embargo, la provincia guarda paisajes poco conocidos que permiten descubrir otra cara de su geografía y propone una escapada marcada por la aventura.

Las enormes rocas contrastan con la extensa planicie y conforman una de las postales más singulares del lugar.

Una rareza geográfica de Corrientes

El Paraje Tres Cerros es un área natural ubicada en una pequeña localidad llamada La Cruz y dentro del departamento General San Martín, Corrientes.

Su gran particularidad aparece apenas se observa el horizonte: las elevaciones rocosas sobresalen como auténticas "islas" en medio de una provincia caracterizada principalmente por sus terrenos llanos.

Desde los sectores elevados se obtienen amplias panorámicas de los campos y bañados correntinos.

Los principales son los cerros Nazareno, Capará y Chico, que alcanzan aproximadamente 179, 158 y 148 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.

Su altura no es lo verdaderamente sorprendente. El contraste con la enorme planicie circundante hace que estas formaciones dominen el horizonte y permitan contemplar desde arriba campos, bañados y caminos rurales.

Las elevaciones irrumpen en medio de la llanura y convierten al paraje en una rareza geográfica del Litoral.

¿Qué conocer en Paraje Tres Cerros?

Los senderos son ideales para quienes disfrutan del trekking y las caminatas. A medida que se gana altura, la vegetación cambia y aparecen panorámicas cada vez más amplias sobre la inmensidad correntina.

Desde los sectores más elevados, la recompensa es una postal inesperada: bañados, campos y caminos de tierra colorada que permite comprender por qué estas pequeñas montañas resultan tan extraordinarias

Los puntos más altos invitan a detenerse y contemplar un horizonte que parece extenderse sin límites.

La biodiversidad es otro de sus grandes atractivos. Los diferentes microambientes que generan las elevaciones favorecen una notable variedad de flora y fauna, transformando el sitio en un importante refugio natural.

También es un lugar especialmente interesante para el avistaje de aves. De hecho, en septiembre de 2026, se realizó un encuentro dedicado a la observación e identificación de especies en su hábitat.

La diversidad de ambientes favorece la presencia de numerosas especies y convierte al sitio en un atractivo para los observadores.

Además, el destino también seduce a quienes buscan fotografía de naturaleza. Los paredones, las rocas, el verde de la vegetación y el horizonte abierto ofrecen escenarios completamente diferentes.

Naturaleza e historia se encuentran en las laderas. Investigaciones arqueológicas registraron corrales jesuíticos construidos en piedra en el cerro Nazareno, posiblemente relacionados con el aprovechamiento del territorio durante aquella época.

La caída del sol transforma los pastizales y las elevaciones en un escenario ideal para disfrutar de la tranquilidad del entorno.

5 motivos para visitar el Paraje Tres Cerros

Paisaje inesperado: Elevaciones rocosas que sobresalen en medio de la extensa llanura correntina.

Trekking y aventura: Senderos ideales para caminar, explorar y alcanzar increíbles puntos panorámicos.

Biodiversidad: Una gran variedad de especies encuentra refugio en sus particulares ambientes naturales.

Historia milenaria: Antiguas formaciones geológicas y vestigios históricos enriquecen cada recorrido.

Vistas privilegiadas: Desde las alturas se contemplan campos, bañados y horizontes que parecen infinitos.