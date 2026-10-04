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Domingo, 4 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
ESPECTACULAR

Misteriosos cerros que invitan a vivir una aventura en medio de la inmensidad del Litoral

En una provincia dominada por extensas planicies, estas singulares elevaciones esconden senderos, una valiosa biodiversidad y huellas de un pasado milenario que sorprenden a cada paso.

Maia Burczynsky
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Cuando se piensa en Corrientes, las primeras imágenes suelen estar asociadas a impresionantes esteros, bonitas lagunas, grandes ríos y una exuberante vegetación.

 Sin embargo, la provincia guarda paisajes poco conocidos que permiten descubrir otra cara de su geografía y propone una escapada marcada por la aventura. 

&nbsp; Las enormes rocas contrastan con la extensa planicie y conforman una de las postales más singulares del lugar.&nbsp;
  Las enormes rocas contrastan con la extensa planicie y conforman una de las postales más singulares del lugar. 

Una rareza geográfica de Corrientes 

El Paraje Tres Cerros es un área natural ubicada en una pequeña localidad llamada La Cruz y dentro del departamento General San Martín, Corrientes

Su gran particularidad aparece apenas se observa el horizonte: las elevaciones rocosas sobresalen como auténticas "islas" en medio de una provincia caracterizada principalmente por sus terrenos llanos.

&nbsp; Desde los sectores elevados se obtienen amplias panorámicas de los campos y bañados correntinos.&nbsp;
  Desde los sectores elevados se obtienen amplias panorámicas de los campos y bañados correntinos. 

Los principales son los cerros Nazareno, Capará y Chico, que alcanzan aproximadamente 179, 158 y 148 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. 

Su altura no es lo verdaderamente sorprendente. El contraste con la enorme planicie circundante hace que estas formaciones dominen el horizonte y permitan contemplar desde arriba campos, bañados y caminos rurales. 

&nbsp;Las elevaciones irrumpen en medio de la llanura y convierten al paraje en una rareza geográfica del Litoral.&nbsp;
 Las elevaciones irrumpen en medio de la llanura y convierten al paraje en una rareza geográfica del Litoral. 

¿Qué conocer en Paraje Tres Cerros? 

Los senderos son ideales para quienes disfrutan del trekking y las caminatas. A medida que se gana altura, la vegetación cambia y aparecen panorámicas cada vez más amplias sobre la inmensidad correntina.

Desde los sectores más elevados, la recompensa es una postal inesperada: bañados, campos y caminos de tierra colorada que permite comprender por qué estas pequeñas montañas resultan tan extraordinarias

&nbsp;Los puntos más altos invitan a detenerse y contemplar un horizonte que parece extenderse sin límites.&nbsp;
 Los puntos más altos invitan a detenerse y contemplar un horizonte que parece extenderse sin límites. 

La biodiversidad es otro de sus grandes atractivos. Los diferentes microambientes que generan las elevaciones favorecen una notable variedad de flora y fauna, transformando el sitio en un importante refugio natural. 

También es un lugar especialmente interesante para el avistaje de aves. De hecho, en septiembre de 2026, se realizó un encuentro dedicado a la observación e identificación de especies en su hábitat. 

&nbsp;La diversidad de ambientes favorece la presencia de numerosas especies y convierte al sitio en un atractivo para los observadores.&nbsp;
 La diversidad de ambientes favorece la presencia de numerosas especies y convierte al sitio en un atractivo para los observadores. 

Además, el destino también seduce a quienes buscan fotografía de naturaleza. Los paredones, las rocas, el verde de la vegetación y el horizonte abierto ofrecen escenarios completamente diferentes. 

Naturaleza e historia se encuentran en las laderas. Investigaciones arqueológicas registraron corrales jesuíticos construidos en piedra en el cerro Nazareno, posiblemente relacionados con el aprovechamiento del territorio durante aquella época. 

&nbsp; La caída del sol transforma los pastizales y las elevaciones en un escenario ideal para disfrutar de la tranquilidad del entorno.&nbsp;
  La caída del sol transforma los pastizales y las elevaciones en un escenario ideal para disfrutar de la tranquilidad del entorno. 

5 motivos para visitar el Paraje Tres Cerros 

  • Paisaje inesperado: Elevaciones rocosas que sobresalen en medio de la extensa llanura correntina.
  • Trekking y aventura: Senderos ideales para caminar, explorar y alcanzar increíbles puntos panorámicos.
  • Biodiversidad: Una gran variedad de especies encuentra refugio en sus particulares ambientes naturales.
  • Historia milenaria: Antiguas formaciones geológicas y vestigios históricos enriquecen cada recorrido.
  • Vistas privilegiadas: Desde las alturas se contemplan campos, bañados y horizontes que parecen infinitos.
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