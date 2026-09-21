Modifican el recorrido de una concurrida línea de colectivos en Buenos Aires: qué tramo deja de funcionar

Una de las líneas de colectivo más utilizadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá cambios en sus recorridos, con modificaciones que afectarán a uno de sus ramales habituales.

La medida busca reorganizar el servicio y adaptar los trayectos a partir de las nuevas disposiciones. El cambio contempla el recorte de un ramal y la extensión de otro, por lo que los pasajeros deberán tener en cuenta las nuevas paradas y zonas alcanzadas por cada recorrido.

Los detalles sobre cómo quedará el servicio son clave para quienes utilizan esta línea con frecuencia.

¿Cuál es la línea de colectivos que tendrá cambios en los próximos meses?





¿Cuál es la línea de colectivos que tendrá cambios en los próximos meses?

La línea 29, uno de los servicios tradicionales que conecta distintos puntos del norte del Gran Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires, tendrá modificaciones en dos de sus ramales.

La Secretaría de Transporte de la Nación inició el proceso administrativo para actualizar los recorridos, luego de publicar la propuesta en el Boletín Oficial.

El trámite se realiza bajo los nuevos criterios establecidos por la resolución 55/2026, vigente desde agosto, que busca simplificar y acelerar la autorización de cambios en los servicios de transporte.

Como parte del procedimiento, se abrió un período de cinco días hábiles administrativos para que personas y entidades puedan presentar opiniones, observaciones o sugerencias, aunque estas no tendrán carácter vinculante.

El recorrido A, que une La Boca con Olivos y funciona como troncal de la línea, continuará circulando de la misma manera. Las modificaciones se concentran en los ramales B y C, que tendrán cambios diferentes en sus trayectos.

En el caso del ramal B, que actualmente conecta La Boca con Parque Sarmiento, se plantea un recorte importante. La nueva propuesta establece que su cabecera pase a estar en Plaza Italia, por lo que dejará de realizar el tramo que actualmente une ese punto con La Boca.

La modificación también significa que este ramal dejará de circular por las calles internas de San Telmo. Se trata del único recorrido de la línea 29 que todavía transitaba por esa zona, ya que los demás utilizan el Metrobús del Bajo.

Por otro lado, el ramal C, que actualmente realiza el trayecto entre La Boca y la Estación Rivadavia, tendrá una extensión.

La propuesta contempla que continúe su recorrido hasta el nuevo Tiro Federal, un sector que hasta el momento cuenta con una oferta limitada de transporte público.

La zona ya había incorporado este año una extensión de la línea 42, por lo que el nuevo recorrido de la 29 sumaría otra alternativa para quienes necesitan trasladarse hasta ese punto.

Los cambios forman parte de una serie de modificaciones que se vienen dando en los servicios de jurisdicción nacional.

Desde fines de 2023 fueron eliminadas las líneas 5 y 75, mientras que se incorporó la 197. También se aprobaron extensiones y ajustes en los recorridos de las líneas 28, 32, 46, 91, 119, 128, 148, 158 y 195.

Además, actualmente se encuentra en trámite la eliminación de la línea 154, que pasaría a funcionar como un ramal dentro de la 45. En paralelo, la línea 56 tuvo un recorte en su recorrido, aunque esa modificación todavía no cuenta con autorización oficial.

A estos cambios se suman las modificaciones realizadas sobre las líneas que dependen del Gobierno de la Ciudad, entre ellas la eliminación de cuatro servicios y cambios en otros 13, que incorporaron nuevos ramales, extensiones o recortes. También hubo modificaciones en los operadores de ocho líneas.