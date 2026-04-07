Montos confirmados: ¿Cuánto cobran los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones en abril?
Con la oficialización del nuevo tope de haberes y los extras para las familias, conocé las cifras exactas que deposita el organismo en abril.
Abril cuenta con una nueva actualización de haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ya que la fórmula de movilidad reconfiguró los montos de todas las prestaciones.
A esto se suma la continuidad del bono extraordinario y de otros "extras" como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche, necesarios para sostener el poder adquisitivo de muchos beneficiarios.
Entonces, mientras el aumento se ubica en un 2,9%, los adicionales dependen de cada caso particular, puesto que los jubilados no perciben los mismos conceptos que los pensionados o los titulares de asignaciones.
¿Cuánto cobran en abril los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones?
1. Jubilaciones y pensiones
El dato central es que nadie percibirá menos de $450.319.
Jubilación mínima: $380.319,31 + $70.000 (bono) = $450.319,31.
Jubilación máxima: se eleva a $2.559.188,80.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,45 + $70.000 (bono) = $374.255,45.
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $266.223,52 + $70.000 (bono) = $336.223,52.
PNC para Madre de 7 hijos: $380.319,31 + $70.000 (bono) = $450.319,31.
2. Asignaciones Universales (AUH y AUE)
Es donde más impactan los programas complementarios. Se recuerda que la ANSES paga el 80% directo y retiene el 20% para el año próximo.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE): $136.666.
AUH y AUE (cobro neto 80%): $109.332,80.
AUH con Discapacidad (bruto): $445.003.
AUH con Discapacidad (cobro neto 80%): $356.002,40.
3. Asignaciones Familiares (SUAF)
Los montos para trabajadores registrados dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF).
Rango 1 (ingresos hasta $1.028.268): $68.341 por hijo.
Rango 2 (ingresos hasta $1.508.055): $46.099.
Rango 3 (ingresos hasta $1.741.100): $27.883.
Hijo con Discapacidad (rango 1): $222.511.
4. Los "extras" que suman al total
Estos montos se depositan en la misma fecha y cuenta que la asignación principal:
Complemento Leche (Plan 1000 Días): sube a $51.547 (para niños hasta 3 años).
Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250.
Tarjeta Alimentar (2 hijos): $81.936.
Tarjeta Alimentar (3 hijos o más): $108.062.
Ayuda Escolar Anual: $85.000 (se paga por única vez si se presentó el certificado).
5. Pagos únicos (Nacimiento, Matrimonio, Adopción)
Nacimiento: $79.660.
Matrimonio: $119.581.
Adopción: $476.268.