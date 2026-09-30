Mucha atención: cambia un requisito clave para cobrar el 20% retenido de la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles un cambio que alcanza a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Desde noviembre, se modificará la forma de acreditar uno de los requisitos necesarios para acceder al 20% retenido de la prestación, que hasta ahora se realizaba mediante la presentación de la Libreta AUH.

La modificación quedó establecida en la Resolución 290/2026, firmada por el titular de ANSES, Guillermo Arancibia.

Habilita un nuevo mecanismo para verificar de forma automática la condición educativa de los chicos que reciben la prestación.

Semanas atrás, la Resolución 508/2026 estableció las bases para automatizar el cobro del 20% retenido de la AUH mediante el cruce de datos de salud y educación. La Libreta AUH quedará como alternativa cuando la información no esté disponible de forma digital.

Desde noviembre, la escolaridad se acreditará de forma automática

A partir del 1° de noviembre de 2026, ANSES verificará la asistencia escolar mediante un intercambio seguro de información con la Secretaría de Educación. El nuevo sistema alcanzará a los niños y adolescentes desde los 5 años.

De esta manera, las familias no tendrán que presentar la Libreta AUH para acreditar la escolaridad en aquellos casos en los que los datos estén disponibles en el sistema.

Qué va a pasar con el 20% retenido de la AUH

El cambio busca agilizar el cobro del monto que ANSES retiene durante el año. Una vez acreditados los controles correspondientes, el 20% acumulado podrá liquidarse junto con el pago mensual.

Para acceder al acumulado, deberán estar registrados los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar que correspondan según la edad.

ANSES modificó la forma de acreditar la escolaridad para acceder al 20% retenido de la AUH (Imagen ilustrativa).

La Libreta AUH seguirá disponible

Aunque la acreditación será automática en la mayoría de los casos, la presentación de la Libreta no desaparecerá. El trámite seguirá habilitado cuando la información necesaria no figure en los registros digitales.

También podrá utilizarse como alternativa ante algún inconveniente con los datos o si el titular necesita realizar un reclamo.

Qué controles tendrá en cuenta ANSES

El sistema contempla distintos requisitos según la edad de los chicos:

Hasta los 4 años: se verificarán los controles de salud y las vacunas obligatorias.

Desde los 5 años: se comprobará la asistencia regular a clases en instituciones con enseñanza oficial.

Para cobrar el 20% retenido: deberán estar acreditadas las condiciones correspondientes de salud, vacunación y educación.

AUH octubre 2026: cuánto se cobra por hijo

El próximo mes, la AUH tendrá un aumento del 1,66% por movilidad. El monto total por hijo será de $156.588, aunque el pago mensual directo corresponde al 80% de esa suma.

Monto total de la AUH: $156.588 por hijo.

Pago mensual del 80%: $125.270,40 por hijo.

por hijo. 20% retenido: $31.317,60 por hijo, que se acumula para su posterior liquidación.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto total será de aproximadamente $510.063, con un pago directo del 80% cercano a $408.050.

Otros pagos que pueden acompañar a la AUH

Según cada situación familiar, los titulares también pueden acceder a prestaciones complementarias. Entre ellas se encuentran: