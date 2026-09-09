Murió Chiche Gelblung

El periodista Samuel "Chiche" Gelblung falleció este miércoles, a los 82 años, en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires. El histórico conductor de Crónica TV había sido ingresado al centro de médico por dificultades para respirar. Era la cuarta internación en el año.

En los últimos meses, Gelblung había atravesado distintas complicaciones. Entre mayo y junio permaneció varias semanas en terapia intensiva y afrontó una larga recuperación tras sufrir una trombosis en el tobillo. Ese cuadro derivó en serios problemas vasculares y obligó a colocarle dos stents en una de sus piernas.

Según contó tras recibir el alta, los médicos llegaron a evaluar la posibilidad de amputarle parte de la pierna. "Se produjo una cosa insólita. Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaba decidiendo si iba a ser abajo de la rodilla o arriba de la rodilla", relató al regresar a la televisión.

Además, recordó la cruda frase de uno de los profesionales que dijo sobre su estado: "El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo'". "¿Vos me estás hablando de la vida o de una pierna?", fue su respuesta y el médico insistió: "No, te estoy hablando de la vida".

"Yo no creía que estaba golpeando la puerta del cielo. Yo no me sentía así. Cuando el tipo me recibe así, digo: ‘A la mierda, debo estar complicado entonces'", confesó Gelblung.

"Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía. Le dije a mi mujer que si era el precio, lo pagaba", aseguraba sobre las posibles consecuencias del tratamiento. Finalmente, un cirujano vascular logró revertir el cuadro y evitar la amputación.

Samuel "Chiche" Gelblung murió este miércoles a los 82 años.

La segunda internación del año de Chiche comenzó el 17 de junio, por una complicación pulmonar, producto del regreso anticipado a su trabajo. Luego, el 28 de julio pasado fue ingresado nuevamente tras sufrir otro episodio respiratorio que preocupó a su entorno.

En esa ocasión, los médicos del establecimiento de Palermo determinaron la internación con el objetivo de estabilizar su cuadro porque había padecido un episodio similar pocas semanas antes. Finalmente, este lunes 7 de septiembre había sido ingresado a Los Arcos por el mismo motivo.

Chiche en Crónica, sobre el trabajo: "Es parte de la terapia"



El sábado 13 de junio pasado, Chiche había regresado a la pantalla de Crónica TV, donde manifestaba su deseo de no interrumpir su trabajo. "Esto no es fútbol, no es hasta cuándo uno puede aguantar un entrenamiento. Hasta cuando me contraten y me dejen dar una pantalla; un periodista no se jubila nunca", expresaba.

Desde su casa y acompañado por María Luján Gangai, el comunicador reflexionó sobre su trayectoria en los medios: "La tele pasó a ser mi primera casa. Nunca lo hubiera pensado, pensé que mi primera casa iba a ser la máquina de escribir, y terminó siendo la tele".

Durante una charla con el conductor Guido Záffora, el periodista resumió su punto de vista respecto al trabajo: "Es parte de la terapia".

En cuanto a su profesionalismo como periodista, aseguraba sobre la curiosidad: "El día en que se te termina, ahí sí, tenés que dejar. Yo la curiosidad la tengo la intacta... Me gusta preguntar... A lo mejor yo me voy a dar la cuenta el día en que no tenga más ganas de hacerlo, y ahí 'Bueno, ya está', pero por ahora tengo toda la fuerza".



