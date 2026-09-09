Quién era Chiche Gelblung: el recorrido de una figura que marcó el periodismo argentino

La muerte de Samuel "Chiche" Gelblung dejó un vació enorme en el mundo del periodismo, ya que tuvo una vasta carrera que lo llevó a ocupar diversos cargos, pasando desde conductor hasta corresponsal de guerra.

El destacado comunicador nació el 7 de febrero de 1944 en la ciudad de Buenos Aires y junto a su familia vivió hasta los 14 años en el barrio de Villa Devoto, y pese a lo que pregonaba con el ejemplo, porque siempre fue constante y trabajó hasta sus últimos días con vida, siempre confesó que le costó terminar el colegio secundario.

Más allá de esto, incursionó en el mundo del periodismo en 1966 cuando comenzó a trabajar en el Revista Gente, liderada por Raúl Urtizberea, y apenas un año después tuvo su "bautismo de fuego" como corresponsal de guerra en la denominada "Guerra de los Seis Días".

Desde 1976 hasta 1978 fue el jefe de Redacción de Gente (Editorial Atlántida) y protagonizó en este período una notable entrevista con el escritor Julio Cortázar en la ciudad de París, defendiendo los derechos humanos en nuestro país durante la dictadura militar.

Samuel Gelblung fue corresponsal en varias regiones del mundo (Archivo).

Entrada la década de 1980, Gelblung se desempeñó como columnista de los diarios Ámbito Financiero y La Nación (en el cual luego fue director) y estuvo a cargo de la revista La Semana.

Con el ingreso al siglo XXI, "Chiche" fundó el portal digital Minuto Uno en el 2006, y más tarde, hizo lo propio con Edición 10, durante el Mundial de Sudáfrica 2010. En 2012, abrió un nuevo portal de noticias del mundo del espectáculo: RatingCero y en 2019, lanzó el portal de noticias Infoveloz.

Comunicando por radio





En materia radial, entre 1991 y 1992 condujo un programa en Radio La Red junto a Carolina Papaleo, y un año después, colaboró en los programas Primera Mano y Tiempos Modernos de Radio Continental.

De 1994 a 1995 participó en Radio Aspen para luego conducir por una década (1998 a 2008) el programa Edición Chiche por Radio 10. Luego pasó a Radio Mitre con la tira Hola Chiche que tuvo hasta el 2012.

Chiche Gelblung participó de varios programas radiales (Archivo).

En 2013, el periodista volvió a Radio 10 y dos años después desembarcó en Radio Rivadavia hasta febrero de 2016, cuando llegó a Radio Belgrano y condujo hasta la actualidad el programa Hola Chiche de 9 a 11.

Su pasión por la televisión





En cuanto a la televisión, su ciclo Memoria lo llevó a ser uno de los programas más vistos en Canal 9 durante la década de 1990 hasta su finalización en 2002. En 2009 llegó a Canal 13 donde participó en le emisión de 70.20.10 para pasar en 2013 a Canal 9.

Sin embargo, a los meses pasó a C5N como integrante de su grilla pero años más tarde, llegó a la pantalla de Crónica HD (2017 al 2020 y del 2021 a la actualidad), donde participó en diversos programas y franjas horarios y cubrió la Guerra de Rusia y Ucrania en febrero de 2022.

Chiche Gelblung ganó varios Premios Martín Fierro (Archivo).

Finalmente, Samuel Gelblung se adjudicó cuatro Premios Martín Fierro (por su labor radial) y dos (televisiva), además de un Premio Konex, lo cual marcó una extensa dedicada a su gran amor: el periodismo.