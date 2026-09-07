Murió el historiador y ensayista Norberto Galasso a los 90 años

El reconocido historiador, ensayista y contador público Norberto Galasso falleció este lunes a los 90 años en la ciudad de Buenos Aires.

Su deceso marca el cierre de la trayectoria de uno de los principales exponentes del revisionismo histórico y del pensamiento nacional en la Argentina.

Trayectoria y revisión del pensamiento nacional

Nacido en 1936 y egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1961, el intelectual dedicó más de seis décadas a cuestionar las corrientes de la historiografía oficial.

A lo largo de su carrera publicó más de cincuenta obras enfocadas en los sectores populares y las luchas políticas latinoamericanas.

Entre sus libros más difundidos figuran profundas biografías e investigaciones sobre referentes de la cultura y la política como José de San Martín, Juan Domingo Perón, Raúl Scalabrini Ortiz, Atahualpa Yupanqui y John William Cooke.

Su enfoque analítico buscó reinterpretar los procesos políticos del país desde una mirada crítica y comprometida con el desarrollo social.

Legado intelectual y reconocimientos

A lo largo de su vasta producción editorial, el autor se consolidó como una figura clave para entender la evolución del pensamiento de la Izquierda Nacional y el movimiento nacional y popular. Sus ensayos y análisis constituyeron material de consulta indispensable en el ámbito académico y militante.

En el año 2014, en reconocimiento a su valioso aporte a la cultura y a la divulgación histórica, fue declarado Embajador de la Cultura Popular Argentina. Su partida física genera un profundo impacto en el campo intelectual y político nacional, donde su legado bibliográfico continuará siendo objeto de estudio.