Murió Marcos Franchi, ex representante de Maradona y Riquelme

El fútbol argentino se encuentra de luto por la muerte de Marcos Franchi, quien fue representante de Diego Armando Maradona y Juan Román Riquelme. Falleció a los 75 años en el Hospital Alemán, tras padecer una grave enfermedad.

En tanto, Matías Almeyda, ex jugador y ex entrenador de River Plate, lo confirmó en su cuenta en la red social Instagram con un emotivo posteo.

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"Marcos fue mi primer representante, mi amigo; no solo se ocupaba de mi carrera sino que me supo aconsejar siempre como un segundo padre, de él aprendí a valorar el trabajo, el esfuerzo y el camino recorrido. Venía a visitarme a Italia dos veces al año y disfrutábamos de esos encuentros comiendo asado y escuchando folklore, siempre nos supimos acompañar. Te voy a extrañar, descansa en paz querido Marcos, te quiero", escribió.

El posteo de Matías Almeyda (Instagram).

El empresario comenzó trabajando con Guillermo Coppola y se convirtió en su único agente en 1990, después de que Napoli conquistara su segundo Scudetto con Maradona.

Aquellos años fueron los más complicados para el astro futbolístico, ya que coinciden con su primera sanción por doping, en marzo de 1991, y su posterior detención de Buenos Aires.

Clave en su llegada a España

En ese contexto, Franchi participó de las negociaciones que permitieron el arribo de Maradona al Sevilla, un acuerdo facilitado por la FIFA que hizo posible su regreso a las canchas en 1992, una vez cumplida la suspensión.

Junto al abogado Daniel Bolotnicoff, Franchi acompañó a Diego en momentos clave de su carrera, incluyendo su paso por Newell's en 1993 y el Mundial de Estados Unidos 1994, en donde se produjo el caso de doping que llevó a Maradona a declarar que le "cortaron las piernas".

Marcos Franchi trabajó varios años con Diego Maradona (Archivo).

Luego, Franchi trabajó como representante de otros futbolistas argentinos, como Juan Román Riquelme, pero como agente del ídolo de Boca quedó en medio del cruce que tuvo con Maradona, cuando el enganche renunció a la Selección Argentina que el astro dirigía técnicamente.

"Me siento tranquilo: hice todo como para que Román esté en el equipo. Marcos Franchi lo mandó a decir lo que dijo. Hemos tenido muchas noches hablando con Franchi, los dos en la misma posición, con los mismos vicios... Así que lo conozco perfectamente", había indicado Maradona en aquel entonces.