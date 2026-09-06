Murió una nena de 6 años atrapada en el incendio de su casa en Berisso

Una nena de 6 años murió durante la noche del sábado al quedar atrapada en un incendio que se desató en una vivienda precaria de Berisso. La víctima fue identificada como Dalia Ángeles Colman.

El hecho ocurrió minutos antes de las 21:00 en una casa construida con madera y chapa ubicada en la calle 127 entre 28 y 29. Oficiales del Comando de Patrullas Berisso llegaron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre el fuego.

Ante la magnitud del foco, los efectivos solicitaron la presencia de Bomberos. Dos dotaciones del Cuartel de Bomberos de Berisso, pertenecientes a la Estación El Carmen, trabajaron para sofocar las llamas.

Una vez controlado el fuego, los rescatistas ingresaron a la vivienda y encontraron a la menor en una de las habitaciones. Un médico del SAME constató el fallecimiento en el lugar.

Según declaró la madre de la niña, María Victoria Villar, de 25 años, la familia no contaba con suministro eléctrico y había encendido una vela para iluminarse. De acuerdo con su relato, la vela se habría caído y provocado el inicio del fuego, que luego se extendió por toda la casa.

La mujer y otro de sus hijos lograron evacuar a tiempo y no se registraron otros lesionados, según confirmó un vocero a la agencia Noticias Argentinas. En el lugar también trabajaron agentes de Defensa Civil y personal de la Comisaría Tercera de Berisso.

La causa quedó caratulada como "Incendio y otros estragos / Averiguación de causales de muerte".