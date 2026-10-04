Nacen menos chicos y las mascotas ganan lugar: el cambio en los hogares argentinos en medio de la crisis

En la Argentina nacen hoy tantos chicos como a fines de la década del cuarenta. Al mismo tiempo, perros y gatos ocupan en los hogares un lugar que hasta hace poco parecía reservado para otros integrantes de la familia. Los números de los últimos años muestran dos tendencias que avanzan en paralelo y que, para muchos especialistas, hablan de un mismo cambio en la forma de pensar la familia.

Por un lado, la natalidad cae año tras año. Por el otro, tres de cada cuatro argentinos con mascotas consideran a su perro o a su gato como un hijo. Los términos "perrhijos" y "gathijos" ya forman parte del lenguaje cotidiano.

Para muchos argentinos, el perro ya es un integrante más de la familia.

Nacen cada vez menos chicos





Según datos de UNICEF, los nacimientos pasaron de 777.012 en 2014 a 413.135 en 2024, una baja del 47%. La tendencia no se frena: entre 2023 y 2024 la cantidad de nacimientos se redujo alrededor de un 10%, y la tasa de fecundidad se ubica en torno a 1,2 hijos por mujer, muy por debajo de los 2,1 necesarios para el reemplazo poblacional.

La comparación histórica impacta: en 2024 hubo la misma cantidad de nacimientos que en 1948, aunque hoy hay cerca del triple de mujeres en edad fértil.

El cambio también se ve en la composición de los hogares. Un estudio de la Universidad Austral basado en datos del INDEC muestra que los hogares sin hijos menores ya representan el 57% del total, contra el 44% de 1991. Y quienes sí tienen hijos se quedan cada vez más en el primero: las consultas para buscar un segundo embarazo cayeron más de un 50% en la última década, según registros de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.

Los especialistas atribuyen la baja de la natalidad a factores económicos y cambios culturales. La crisis económica y los problemas de acceso a la vivienda pesan a la hora de proyectar una familia. Según la organización Inquilinos Agrupados, el 40% de los salarios se destina al alquiler, y una de cada cinco familias inquilinas tuvo que mudarse en los últimos dos años por no poder pagarlo. En ese escenario, agrandar la familia se vuelve, para muchos, una decisión que se posterga o se descarta.

Los "gathijos" ganan lugar en los hogares argentinos.

"Perrhijos" y "gathijos": las mascotas ganan lugar en la familia





Mientras nacen menos chicos, las mascotas consolidan su lugar en los hogares. Una encuesta de Kantar de 2024 reveló que el 75% de los argentinos con mascotas considera a su perro o gato como un hijo, y el 94% lo ve como parte de la familia.

El dato rompe un cliché: no se trata solo de una moda de jóvenes acomodados. Según el mismo relevamiento, esa mirada predomina entre las mujeres, los menores de 50 años y los niveles socioeconómicos más bajos.

El vínculo se nota en lo cotidiano. El 66% de los dueños comparte fotos y videos de sus mascotas, el 35% sigue a influencers del mundo animal y el 39% suele ir a bares o cafeterías "pet friendly". Además, la llegada al hogar tiene un sello solidario: el 64% de los tutores adoptó a su animal.

El gato, en particular, se acomoda bien a la vida actual: se adapta a monoambientes y departamentos chicos, y no necesita paseos diarios, algo que pesa en ciudades donde el espacio es cada vez más caro.

Los especialistas vinculan el fenómeno con la postergación de la maternidad y la paternidad, el aumento de la vida en solitario y el avance de los derechos de los animales, y señalan que la humanización de las mascotas es más visible entre las generaciones jóvenes que decidieron no tener hijos o los postergaron.

Pero también advierten sobre los límites: más allá de verlos como hijos, lo importante es garantizarles una vida plena, equilibrada y acorde a su especie. Al fin y al cabo, un perro sigue siendo un perro y un gato sigue siendo un gato, aunque para millones de argentinos ya sean, sin dudas, parte de la familia.