Nahuel Gallo peregrinó a Luján y pidió por los detenidos en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo participó este fin de semana de la caminata de casi 60 kilómetros hacia la Basílica de Luján para agradecer por su liberación tras haber permanecido 448 días privado de su libertad en Venezuela.

Durante el trayecto, el uniformado visibilizó el reclamo por los ciudadanos extranjeros y presos políticos que continúan detenidos en dicho país.

Un trayecto de gratitud y visibilización

La caminata partió desde el barrio porteño de Liniers y concluyó en la santuario mariano en el marco de la movilización religiosa.

El integrante de Gendarmería Nacional relató que la travesía tuvo un significado especial tras recuperar su libertad e ingresar nuevamente al territorio nacional.

"La última vez que lo hice fue en el 2022. La última caminata, peregrinación que hice", contó. Sin embargo, aseguró que esta vez tuvo un sentido completamente distinto: "Tiene otro significado, claramente".

El reclamo por los presos en el exterior

Gallo detalló las condiciones atravesadas durante su reclusión e hizo foco en las personas que permanecen privadas de su libertad bajo el mismo régimen de custodia.

La caminata buscó acompañar el reclamo de las familias que esperan el retorno de sus allegados.

"448 días", precisó, y agregó un dato sobre la dureza de lo que vivió: "Incomunicado 445, con la incertidumbre de qué va a pasar conmigo". Por último, cerró con un mensaje de gratitud: "Así que nada, agradecer que Dios me volvió a traer acá a mi país".

"Pedí especialmente por los presos políticos y extranjeros que continúan detenidos en Venezuela. Pedí por cada uno de ellos, por su fortaleza y por sus pensamientos, y especialmente por sus familias, que siguen esperando y sosteniendo la esperanza", completó el gendarme.