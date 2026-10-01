Netflix estrenó un thriller italiano de 8 episodios que emociona a los amantes del misterio

Netflix suma una producción italiana de ocho episodios que combina misterio, secretos y vínculos juveniles dentro de una institución rodeada de situaciones inesperadas.

Se trata de "Academia Minerva", una serie que sigue a varios estudiantes mientras enfrentan conflictos personales y descubren que detrás de la vida académica hay mucho más.

¿De qué se trata "Academia Minerva" la miniserie que cautiva a la audiencia de Netflix?

¿De qué se trata "Academia Minerva" la miniserie que cautiva a la audiencia de Netflix?

La historia comienza cuando Emma, una joven con una personalidad inquieta, llega a Academia Minerva y rápidamente descubre que allí nada es exactamente como parece.

Entre clases, nuevas amistades y situaciones inesperadas, conoce a otros estudiantes que también cargan problemas personales, mientras intenta encontrar su lugar dentro de esta particular institución.

A medida que pasan los días, los vínculos entre ellos se vuelven más importantes y aparecen secretos que cambian la manera en que cada uno observa a los demás.

El misterio ocupa cada vez más espacio, especialmente cuando algunos acontecimientos hacen sospechar que detrás de la tranquilidad de la academia existe una historia todavía sin resolver.

Los protagonistas deberán enfrentarse a sus propios conflictos mientras intentan descubrir qué sucede realmente, en una trama que combina romance juvenil, intriga y algunos momentos inesperados.

Reparto de "Academia Minerva"

Ciro Minopoli - Salvo

Biagio Venditti - Vincenzo

Margherita Buoncristiani - Camilla

Simone Secce - Diego

Giulio Brizzi

Nicole Malaj

Alicia Edogamhe

Beatrice Savignani

Massimiliano Gallo

Cristiana Capotondi

Irene Maiorino

Michele Rosiello

Andrea Giannini