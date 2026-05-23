Ni lluvia ni frío: ¿Qué dice el pronóstico para el 25 de mayo?

Después de días marcados por la inestabilidad y la nubosidad, el tiempo comenzará a mostrar un escenario más estable en el AMBA justo en la previa del feriado del 25 de Mayo.

Aunque el abrigo seguirá siendo necesario, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche, el pronóstico anticipa máximas primaverales.

El pronóstico anticipa un 25 de Mayo con temperaturas más agradables y condiciones relativamente estables en el AMBA.

El tiempo para el 25 de mayo: esto anticipa el pronóstico





De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, el lunes 25 de mayo se presentará con una temperatura mínima cercana a los 12 grados y una máxima que rondará los 18.

Durante gran parte de la jornada "libre" predominará el cielo parcialmente nublado, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones.

El comienzo de la semana estará marcado por mañanas frías, nubosidad variable y máximas moderadas en el AMBA.

Las primeras horas del día mostrarán un, especialmente durante la mañana y la noche, momentos en los que la sensación térmica podría ubicarse algunos grados por debajo de la temperatura real debido a la presencia de

Hacia la tarde se espera una mejora parcial en las condiciones, con algunas apariciones del sol y un leve ascenso térmico que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin demasiado frío extremo. Sin embargo, el abrigo seguirá siendo indispensable durante toda la jornada.

El panorama para el martes también mantendrá características similares. Según el organismo oficial, la temperatura mínima bajaría hasta los 10 grados mientras que la máxima alcanzaría aproximadamente los 17. El cielo continuará entre algo nublado y parcialmente cubierto, nuevamente con bajas chances de lluvias.

El mapa indica cielos parcialmente nublado.

El mapa meteorológico difundido por el organismo nacional muestra que gran parte de la provincia de Buenos Aires y el AMBA atravesarán jornadas relativamente estables, con predominio de nubosidad variable y algunos momentos de sol.

En ese contexto, quienes tengan planes para el feriado del 25 de Mayo podrán aprovechar actividades al aire libre, reuniones familiares o celebraciones patrias sin preocuparse demasiado por precipitaciones importantes.

Los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales del pronóstico, ya que las condiciones atmosféricas pueden presentar modificaciones con el correr de las horas, sobre todo en jornadas otoñales donde los cambios suelen darse rápidamente.







