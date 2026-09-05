Nieve, viento zonda y frío: el pronóstico pone bajo alerta a varias provincias este fin de semana

Después de días con condiciones variables y temperaturas que comenzaron a mostrar algunos signos primaverales, un nuevo cambio de tiempo volverá a modificar el panorama durante el fin de semana.

El ingreso y desplazamiento de diferentes masas de aire generarán fenómenos de distinta intensidad: nevadas, fuertes ráfagas de viento y episodios de zonda.

Además, se espera un importante descenso térmico y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda prestar especial atención a las actualizaciones oficiales.

El mapa de alertas muestra las regiones alcanzadas por nevadas, viento fuerte y Zonda durante el fin de semana.

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana?

El comienzo del fin de semana estará marcado por un escenario meteorológico complejo en buena parte del norte y oeste argentino.

Uno de los focos estará puesto en Mendoza, donde sectores del noroeste y sudoeste tendrán condiciones favorables para la presencia de nieve.

En las áreas alcanzadas por las nevadas, la acumulación puede complicar la circulación y reducir considerablemente la visibilidad, especialmente en rutas y pasos de montaña.

Las nevadas afectarán sectores del noroeste y sudoeste de Mendoza durante el fin de semana.

Fuertes vientos afectarán a varias provincias

El viento será otro de los grandes protagonistas. Las condiciones alcanzarán desde el centro hacia el norte de, el noreste dey todo el este de. También se extenderán por buena parte de, con excepción del área cordillerana.

El fenómeno continuará hacia el norte argentino. Catamarca, con excepción del sector sur; el oeste de Salta y gran parte de Jujuy, excepto el este, también estarán dentro de las áreas donde se esperan condiciones adversas.

En algunos puntos, las ráfagas podrían alcanzar valores considerables. Por ejemplo, se anticipan velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden rondar los 65 km/h. En la alta cordillera, en tanto, pueden registrarse valores todavía superiores.

Las fuertes ráfagas alcanzarán distintas zonas del oeste y norte argentino y podrían generar complicaciones durante las próximas horas.

El Zonda afectará sectores del norte

Por otra parte, el viento Zonda se hará presente únicamente en sectores del centro de Salta y del centro de Jujuy. Allí, las condiciones podrían modificarse rápidamente durante las horas en las que se desarrolle el fenómeno.

A diferencia del viento previsto para otras provincias, este se caracteriza por ser cálido y extremadamente seco. Su llegada suele estar acompañada por un marcado descenso de la humedad, aumento de la temperatura y ráfagas capaces de levantar polvo y reducir considerablemente la visibilidad.

Estas condiciones pueden generar complicaciones para circular, provocar la caída de ramas u objetos y aumentar el riesgo de incendios. Además, el polvo en suspensión puede afectar especialmente a quienes realizan actividades al aire libre, por lo que se recomienda permanecer en lugares cerrados mientras persistan las ráfagas más intensas.

El viento Zonda se concentrará en sectores del centro de Salta y Jujuy, con posibles aumentos de temperatura y una marcada disminución de la humedad.

De cara a las próximas horas, las condiciones podrían presentar variaciones tanto en su intensidad como en las áreas alcanzadas, especialmente en los sectores cordilleranos, donde el tiempo puede cambiar rápidamente.

Por este motivo, quienes tengan previsto viajar durante el fin de semana deberán consultar previamente el estado de las rutas y pasos fronterizos.



