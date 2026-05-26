No fue magia: por la niebla, "desaparecieron" la Basílica de Luján y el Puente Zárate-Brazo Largo

La presencia de la niebla no solo dejó complicaciones en el tránsito vehicular o la salida y llegada de los vuelos, sino que también brindó un espectáculo único, ya que se registraron imágenes de la Basílica de Luján y el Puente Zárate Brazo Largo envueltos en el fenómeno climático.

El asunto es que el material subido a las redes sociales muestran la secuencia en que la cúpula de la basílica quedó tapada por un imponente banco de niebla, al igual que el puente que une a la provincia de Entre Ríos con Buenos Aires.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) decretó una alerta violeta y no descarta que el fenómeno vuelva a repetirse durante los próximos días.

El asunto es que durante las primeras horas del martes se registraron cancelaciones, demoras y desvíos de vuelos en Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por lo que varias aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus servicios antes de trasladarse a las terminales.

El Puente Zárate Brazo Largo envuelto en la niebla (X).

Es que la baja visibilidad obligó a reforzar los protocolos de seguridad para aterrizajes y despegues, además de generar demoras en las tareas operativas dentro de las pistas.

Algunas aeronaves incluso debieron ser derivadas a aeropuertos alternativos hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas.

Neblina: ¿Cómo seguirá el tiempo ?





Por otra parte, el miércoles se profundizará el escenario de la nubosidad baja, y la mínima descenderá hasta los 9 °C y la máxima apenas alcanzará los 15 °C, con bajas probabilidades de lluvia por la mañana y nulas por la tarde y la noche.

Los vientos soplarán desde el este y el sureste, con velocidades de 13 a 22 kilómetros por hora en el momento de mayor actividad diurna. La diferencia de solo 5°C entre la mínima y la máxima hará que este sea el día más frío de la semana.

En tanto, la niebla seguirá siendo el fenómeno más relevante durante las noches y madrugadas, lo que generará complicaciones para circular, e incluso podrían verse afectados algunos vuelos.

Por otra parte, el jueves muestra una leve estabilización. La mínima se ubicará en 13 °C y la máxima en 17 °C, con probabilidad de lluvia nula durante todo el día y vientos del este y sureste de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Espectáculo único con la Basílica de Luján como protagonista (Captura de TV).

El viernes repetirá el esquema del jueves: mínima de 13 °C y máxima de 17 °C, sin probabilidad de lluvia y con vientos del sur y sureste de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la mañana, que se intensifican hacia la tarde.

En tanto, el sábado cierra la semana con una mínima de 13 °C y una máxima de 17 °C, probabilidad de lluvia nula y vientos del sur y sureste que oscilarán entre 13 y 22 kilómetros por hora por la tarde y la noche.

La mayor presencia de sol, asociada a la reducción de la nubosidad baja proyectada para el tramo final de la semana, podría traducirse en jornadas con mañanas frescas pero tardes algo más templadas.

Finalmente, el domingo tendrá condiciones similares, con cielo parcialmente nublado, mínimas de 13° C y una máxima de 18° C.



