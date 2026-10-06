No habrá clases en varias localidades de Buenos Aires este miércoles 7 de octubre

Miles de ciudadanos verán alterada su rutina este miércoles 7 de octubre, luego de que se estableciera una jornada no laborable en varias localidades de la provincia de Buenos Aires.

En dichos lugares, los establecimientos educativos públicos permanecerán cerrados y los alumnos no deberán asistir a las aulas durante la jornada.

Además, las dependencias de la administración pública local no tendrán actividad, mientras que, en el sector privado, la adhesión al asueto quedará sujeta a la decisión de cada empleador.

El asueto del miércoles 7 de octubre permitirá que miles de bonaerenses disfruten de una jornada de descanso.

Feriado del miércoles 7 de octubre: ¿Dónde no habrá clases?

La medida fue establecida con motivo de distintas fiestas patronales que se celebran en diferentes puntos bonaerenses. Por este motivo, se dispuso un asueto administrativo y la suspensión de la actividad escolar.

Los lugares alcanzados son Moreno, Arrecifes, Maipú y 25 de Mayo, además de Juan Andrés de la Peña, localidad perteneciente al partido de Pergamino; María Ignacia Vela, en Tandil; y La Delfina, en General Viamonte.

Es decir, al tratarse de disposiciones locales, el alcance queda limitado a las jurisdicciones contempladas y no modifica el funcionamiento habitual en el resto de la Provincia.

El feriado local alcanzará a distintos partidos y localidades de la Provincia de Buenos Aires.

¿Quiénes tienen feriado este miércoles 7 de octubre?

Además de la suspensión de las clases en las escuelas públicas alcanzadas por la medida, el asueto comprende a los trabajadores de la administración pública de las respectivas jurisdicciones.

También tendrán la jornada libre los empleados de las sucursales del Banco Provincia. De todas maneras, los clientes podrán continuar realizando operaciones a través de los canales digitales y cajeros automáticos de la entidad.

Las escuelas públicas alcanzadas por la medida permanecerán cerradas y no habrá clases durante la jornada.

La situación es diferente para quienes se desempeñan en el sector privado. En estos casos, la adhesión dependerá de la decisión de cada empleador, por lo que la declaración de la jornada especial no implica automáticamente un día libre para todos los trabajadores.

El calendario de octubre tendrá, de todos modos, otra jornada de descanso de alcance general pocos días después, vinculada al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, contemplado entre las fechas trasladables por la legislación nacional.