No hay plata: cayeron las ventas en supermercados en casi todo el país, excepto dos provincias

Si bien las ventas en supermercados muestran signos de caída en la comparación mensual, una perspectiva de más largo plazo aporta un cuadro más preciso sobre la evolución real de la facturación del sector.

La desagregación por provincia permite observar cierta homogeneidad en la caída, con dos excepciones, y cómo algunas tuvieron una descenso mucho mayor al promedio, según un informe de Politikon Chaco basado en la Encuesta de Supermercados del Indec.

En términos reales, la facturación del primer semestre de 2026 se ubicó un 9,2% por debajo del promedio histórico para el mismo período entre 2017 y 2025.

La facturación en supermercados se ubicó, en general, por debajo del promedio histórico.

El cálculo toma como punto de partida el inicio de la serie actual del Indec y compara el volumen acumulado este 2026 frente al promedio de los últimos nueve años, evitando la distorsión de comparar contra un único punto de base.

Detrás del dato nacional se esconde una profunda brecha territorial, con marcadas muestras de los ganadores y perdedores en este período político.

Durante el primer semestre, 22 provincias facturaron por debajo de su promedio histórico y solo dos mostraron números positivos: Neuquén y Río Negro, impulsadas por el dinamismo de la minería y el petróleo, sectores que hoy encabezan la tracción de la actividad económica.

El informe desglosa a la provincia de Buenos Aires entre el Conurbano y el interior bonaerense; al unificarlos, como contempla la estadística oficial, la nómina de distritos en caída queda en 22.

Las ventas en supermercados cayeron en 22 de las 24 provincias.

Así cayeron las ventas en supermercados, según provincia



Con caídas superiores al 30% figuraron Formosa (35,9%); Tucumán (33%), y Corrientes (32,8%).

Con mermas entre 20% y 30% estuvieron Misiones (29%), Santiago del Estero (25,1%), La Rioja (25%), San Juan y Jujuy (22,1%) y Chaco (21,1%).

Con bajas más leves: Buenos Aires (6,3%), Tierra del Fuego (4,2%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3,8%), Córdoba (3,2%) y Santa Fe (0,4%).

Las únicas dos con facturación superior a su promedio de los últimos 8 años: Neuquén (12,8%) y Río Negro (5,1%). Además, fueron las únicas que también cerraron el primer semestre con alzas en la comparación interanual contra 2025 (3,5% y 1%, respectivamente).