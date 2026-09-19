León XIV en Argentina: las búsquedas de hoteles en Luján subieron casi 1.800%

El Papa León XIV llegará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre en su primer viaje apostólico al país, y la noticia ya disparó las búsquedas de alojamiento y transporte en los destinos que recorrerá.

Según los datos de agencias de viajes, las consultas por hospedaje en Luján crecieron 1.803% para las fechas de la visita papal, mientras que en la ciudad de Córdoba el salto fue del 398%.

Por ahora el fenómeno se mide en búsquedas, no en reservas confirmadas. Las compras de pasajes en micro suelen cerrarse entre dos y tres semanas antes del viaje, así que todavía es pronto para hablar de ventas concretas. Pero la tendencia ya marca un antes y un después respecto de otros períodos.

Luján, Córdoba y los pueblos vecinos, en el radar de los turistas

El interés no se queda solo en las dos ciudades principales. En los alrededores de Luján, uno de los mayores centros de peregrinación del país, General Rodríguez registró un aumento de 1.354% en las búsquedas de alojamiento y Pilar sumó un 105%.

Algo similar pasa en Córdoba. Alta Gracia tuvo un incremento de 399% y Villa Carlos Paz, de 43%, según los registros.

La suba de consultas también llegó al transporte terrestre. En plataformas para las reservas de micros, la comparación entre las búsquedas acumuladas esta semana y las de la misma altura de 2025 -para viajar entre el 8 y el 11 de noviembre- muestra que los pasajes hacia Luján se multiplicaron por 5,7, es decir, un crecimiento del 470%. Para Córdoba, las búsquedas de micros más que se duplicaron: quedaron 2,2 veces por encima de las del año pasado con la misma anticipación.

El interés también llega desde el exterior

La visita del Papa no solo mueve a los argentinos. Sitios especializados en viajes registraron una suba del 15% en las búsquedas de turistas locales hacia destinos nacionales para las fechas de la visita, pero el salto fue todavía mayor entre los extranjeros.

Los chilenos lideran ese interés, con un crecimiento del 77% en sus consultas. Los siguen los peruanos, con un 56% más de búsquedas. España y Alemania treparon 44% cada uno, y Brasil sumó un 32%.

El perfil de los viajeros también cambió: las búsquedas para viajar solo aumentaron 29%, y las de grupos subieron 26%. Todavía son datos de intención de viaje, no de reservas cerradas, pero confirman una tendencia clara: la llegada del Papa León XIV ya empezó a mover el turismo religioso y urbano en Luján y Córdoba, y todo indica que la demanda seguirá en alza a medida que se acerque noviembre.