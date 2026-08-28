Los aumentos no paran: alquileres, prepagas, colectivos y todos los servicios que subirán en septiembre

Septiembre llegará con nuevos aumentos que impactarán en los gastos de los argentinos. Alquileres, colectivos y prepagas ya tienen incrementos previstos para el próximo mes.

A estos ajustes se podrían sumar las tarifas de luz, gas y agua, aunque en estos casos todavía resta conocer los nuevos cuadros tarifarios y los porcentajes definitivos.

Alquileres: suben 6,22%

Los inquilinos que tengan contratos con actualización trimestral según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) deberán afrontar en septiembre una suba del 6,22%.

El porcentaje surge de la evolución de la inflación y, de esta manera, un alquiler de $500.000 pasará a $531.100 con la actualización correspondiente.

Prepagas: aumentos de hasta 3,11%

Las empresas de medicina prepaga también aplicarán nuevas subas durante septiembre.

Colectivos: cuánto aumentarán en el AMBA

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también tendrá una actualización.

Los colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 4,1%, mientras que las líneas de jurisdicción bonaerense tendrán una suba del 4,3%.

El incremento se sumará a los ajustes que ya se aplicaron durante los meses anteriores y volverá a impactar en el presupuesto de quienes utilizan el transporte público todos los días.

Luz, gas y agua: todavía falta la confirmación

En el caso de los servicios públicos, todavía no están definidos los porcentajes finales para septiembre.

Se espera la publicación de los nuevos cuadros tarifarios correspondientes a Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN.



