No todos los jubilados cobrarán el mismo bono en octubre: el motivo

En octubre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverá a pagar un bono extraordinario a los jubilados, pero el refuerzo no tendrá el mismo monto para todos.

El adicional, oficializado por el Decreto 1108/2026, será nuevamente de $70.000 y no tendrá actualización, al igual que en los meses anteriores.

Mientras algunos jubilados cobrarán el bono completo, otros recibirán un monto proporcional de acuerdo con el haber que perciben.

A esto se suma el aumento del 1,66% en los haberes, calculado a partir de la inflación de agosto, que llevará la jubilación mínima a $435.748,51.

¿Por qué no todos los jubilados recibirán el mismo bono?

El refuerzo de la ANSES tendrá un máximo de $70.000, aunque el monto que obtenga cada persona dependerá del haber mensual que cobre.

Esto se debe a que el organismo estableció un tope de $505.748,51 para recibirlo en octubre, que surge de sumar la jubilación mínima de $435.748,51 y el bono completo de $70.000.

Así será la estructura:

Bono completo : quienes cobren la jubilación mínima de $435.748,51 recibirán los $70.000 completos y alcanzarán un total de $505.748,51 .

: quienes cobren la jubilación mínima de $435.748,51 recibirán los $70.000 completos y alcanzarán un total de . Bono proporcional : quienes tengan un ingreso superior a la mínima, pero inferior a $505.748,51, recibirán la diferencia necesaria para llegar a ese tope.

: quienes tengan un ingreso superior a la mínima, pero inferior a $505.748,51, recibirán la diferencia necesaria para llegar a ese tope. Sin bono: las personas cuyos haberes sean de $505.748,51 o más no recibirán este refuerzo extraordinario.

No todos los jubilados de la ANSES recibirán el mismo monto del bono en octubre de 2026 (Imagen ilustrativa).

¿Cómo se calcula el bono proporcional de la ANSES?

El monto proporcional se obtiene al restar el haber mensual al tope de $505.748,51.

Por ejemplo, una persona que cobre $450.000 recibirá $55.748,51 de refuerzo y llegará a un ingreso total de $505.748,51.

Con un haber de $470.000, el adicional será de $35.748,51 y el ingreso final también alcanzará los $505.748,51.

En el caso de una jubilación de $490.000, corresponderán $15.748,51 de bono, mientras que quien perciba $500.000 cobrará $5.748,51.

Haber mensual Bono Total $435.748,51 $70.000 $505.748,51 $450.000 $55.748,51 $505.748,51 $470.000 $35.748,51 $505.748,51 $490.000 $15.748,51 $505.748,51 $500.000 $5.748,51 $505.748,51 $505.748,51 o más $0 Según el haber

¿Quiénes pueden cobrar el bono de la ANSES en octubre?





El bono extraordinario de hasta $70.000 que paga la ANSES en octubre de 2026 está destinado a determinados beneficiarios del sistema previsional. Están incluidos:

Jubilados y pensionados del SIPA : quienes cobren un haber mensual de hasta $505.748,51 podrán acceder al refuerzo, según el monto que perciban.

: quienes cobren un haber mensual de hasta $505.748,51 podrán acceder al refuerzo, según el monto que perciban. PUAM : los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor recibirán el bono completo de $70.000.

: los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor recibirán el bono completo de $70.000. Pensiones No Contributivas: también alcanza a los titulares de PNC por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más.

¿Qué hay que tener en cuenta para cobrar el refuerzo?



Más de una prestación : si una persona cobra una jubilación y una pensión, por ejemplo, el cálculo se realiza sobre la suma de ambos haberes y no por separado.

: si una persona cobra una jubilación y una pensión, por ejemplo, el cálculo se realiza sobre la suma de ambos haberes y no por separado. Sin descuentos : el monto correspondiente al refuerzo se cobra de manera íntegra, sin deducciones.

: el monto correspondiente al refuerzo se cobra de manera íntegra, sin deducciones. Sin trámite: quienes tengan derecho al adicional no deben realizar ninguna gestión ante ANSES, ya que el pago se deposita junto con el haber en la fecha correspondiente.

Ante cualquier duda sobre el monto a cobrar, la persona puede ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el recibo y verificar el importe correspondiente.