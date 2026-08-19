Nueva audiencia del juicio a Pity Álvarez: su look, las estampitas que repartió, cómo firmó y detalles

"Pity" Álvarez se presentó este miércoles a las 10:30 en la sede judicial de Paraguay al 1500, donde enfrenta el juicio en su contra.

Al llegar, antes de ingresar al recinto , el artista optó por no responder las preguntas del periodismo y sorprendió a los cronistas presentes al repartir estampitas de San Francisco de Asís.

El cantante arribó luciendo una llamativa campera deportiva violeta y amarilla, un piluso beige y anteojos de sol sobre la frente. Como en las jornadas anteriores del debate, estuvo acompañado por su hermana Silvina Álvarez y su manager Santiago Ríos.

Designación de la nueva defensa y la curiosa firma del músico

Una vez en el segundo piso del tribunal, el músico avanzó con los trámites formales para ratificar la designación de sus nuevos abogados defensores.

Durante el acto administrativo ocurrió un hecho insólito: al momento de rubricar el acta oficial con la Justicia, Pity estampó la firma con el nombre de su histórica banda, Viejas Locas.

Detalles del proceso judicial

El debate oral y público que involucra al compositor se desarrolla desde hace una semana en los tribunales porteños. Hoy fue la cuarta jornada y la quinta será el próximo miércoles 26.