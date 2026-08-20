Nueva VTV: desde hoy talleres mecánicos y concesionarias oficiales puedan inscribirse y prestar el servicio obligatorio

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abrió la convocatoria para que talleres mecánicos privados y concesionarias oficiales puedan inscribirse y prestar el servicio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria.

La medida fue confirmada por funcionarios porteños tras la promulgación de la Ley 6.963, sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el pasado 18 de junio y publicada en el Boletín Oficial el 15 de julio.

A partir de este nuevo marco regulatorio, el Gobierno porteño avanza en la implementación de un sistema desregulado para la revisión de vehículos particulares, dejando atrás la exclusividad de las plantas concesionadas.

La medida entró en vigencia a partir de este martes.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, celebró el cambio a través de sus redes sociales: "Oficialmente terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para dar este servicio".

Según detalló el Gobierno porteño, los interesados en postularse pueden realizar consultas e iniciar el envío de documentación a través del correo electrónico vtv@buenosaires.gob.ar. Asimismo, la inscripción se habilitará desde el 1° de septiembre mediante una plataforma vinculada al sitio web institucional.

AHORA. Oficialmente terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para hacer la VTV. — Jorge Macri (@jorgemacri) August 20, 2026

Pese al anuncio, resta aún la publicación detallada del reglamento en el Boletín Oficial, el cual fijará las especificaciones, el equipamiento requerido y las capacidades del personal exigidas para la habilitación de cada espacio. En tanto, la incorporación de los centros privados se realizará de forma gradual.

La norma incluye una Disposición Transitoria que condiciona la habilitación de nuevas instalaciones al vencimiento progresivo de las concesiones vigentes entre la Ciudad y las empresas prestadoras actuales.

Cambios en la VTV en el resto del país

Mientras la Ciudad de Buenos Aires aplica la nueva ley, el plan de desregulación impulsado por el Gobierno nacional mediante el Decreto 196/2025 sigue suspendido por la Justicia.

A nivel nacional, la reforma del régimen -diseñada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger- proponía extender la primera revisión técnica a los 5 años desde el patentamiento y fijar inspecciones cada dos años hasta los 10 años de antigüedad.

La iniciativa contemplaba además el fin de la exclusividad para los talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) tradicionales, habilitando el registro a talleres particulares y concesionarias en todo el país.

Sin embargo, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal otorgó una medida cautelar solicitada por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (CATRAI), congelando la aplicación del decreto en todo el país.

En la resolución, los jueces Guillermo Fabio Treacy y Pablo Gallegos Fedriani señalaron la ausencia de documentación o sustento que garantice de forma comprobable que la modificación de plazos e inspecciones no derivará en un incremento de los siniestros viales.

Además, los magistrados determinaron que un decreto reglamentario no posee facultades para alterar el espíritu ni derrogar disposiciones contenidas en la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449), cuyo artículo 35 resguarda el objetivo de la seguridad vial sobre las facultades operativas del transporte.