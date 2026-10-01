Nuevas escalas previsionales de octubre: cuánto cobra cada categoría de jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya prepara los pagos de octubre 2026 para jubilados y pensionados. Con el aumento y el bono oficializados, quedaron definidas las nuevas escalas de cobro.

El haber tendrá una actualización del 1,66%, según la Resolución 284/2026. Además, se suma el refuerzo de $70.000 establecido por el Decreto 1108/2026.

La suba responde a la inflación de agosto 2026 y se aplica según la fórmula de movilidad vigente. El incremento también alcanza a prestaciones como la AUH y la Asignación por Embarazo.

Escalas de cobro de la ANSES para jubilados en octubre 2026

Con la actualización del 1,66%, el haber mínimo de octubre quedará en $435.748,51 brutos. A ese monto podrá sumarse el bono de $70.000 para quienes cumplan con las condiciones establecidas.

En el otro extremo, el haber máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) será de $2.932.174,85 brutos. Quienes superen el límite previsto para el refuerzo no accederán al bono.

La ANSES confirmó cómo quedan las escalas de octubre para jubilados y pensionados (Imagen ilustrativa).

Cómo queda la escala del bono de $70.000

El refuerzo no se pagará necesariamente completo en todos los casos. Para determinar cuánto corresponde, la ANSES tendrá en cuenta la suma de todas las prestaciones que cobre una misma persona.

La escala funciona de la siguiente manera:

Hasta $435.748,51 : corresponde el bono completo de $70.000, por lo que el ingreso total puede llegar a $505.748,51.

: corresponde el bono completo de $70.000, por lo que el ingreso total puede llegar a $505.748,51. Entre $435.748,51 y $505.748,51 : se pagará un refuerzo proporcional, equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar los $505.748,51.

: se pagará un refuerzo proporcional, equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar los $505.748,51. Desde $505.748,51: no corresponde el bono extraordinario.

Ejemplos de cuánto se cobra

Para entender cómo funciona la escala, algunos casos permiten ver con mayor claridad el cálculo:

Si un jubilado cobra $455.748,51, recibirá un bono de $50.000.

Si su haber es de $470.000, el refuerzo será de $35.748,51.

Si cobra $505.748,51 o más, no recibirá el bono de octubre.

El refuerzo se ajusta según el monto que percibe cada beneficiario y permite completar el ingreso hasta el tope establecido de $505.748,51.

Montos de la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $348.598,81 brutos. Con el bono completo, el ingreso alcanzará los $418.598,81.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez, el haber será de $305.023,96, mientras que con el refuerzo llegará a $375.023,96.

Cuánto cobrarán las madres de 7 hijos

La PNC destinada a madres de 7 hijos se mantiene equiparada al haber mínimo previsional. Por eso, con el bono incluido, el monto total de octubre será de $505.748,51 brutos.

¿Qué pasa con quienes cobran más de una prestación?

Para calcular el acceso al refuerzo, la ANSES tomará en cuenta todas las prestaciones vigentes a nombre de una misma persona. De esta manera, quienes cobren dos beneficios mínimos no recibirán dos bonos de $70.000.

En las pensiones con copartícipes, todos los integrantes serán considerados como un único titular y el refuerzo se distribuirá entre las partes correspondientes.

Características del bono para jubilados

El refuerzo tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a retenciones impositivas ni se computará para el descuento de obra social. Tampoco podrá utilizarse para modificar otros conceptos previsionales.

Además, la ANSES podrá reclamar la devolución de los montos que hayan sido abonados de manera indebida, de acuerdo con las facultades de control previstas en la reglamentación.

Para cobrar el refuerzo no es necesario realizar ningún trámite. La ANSES verifica los ingresos y las prestaciones de cada titular para determinar de manera automática si corresponde el bono.

Ante cualquier duda, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la ANSES. El organismo no se comunica por teléfono ni solicita datos personales para ofrecer este refuerzo. Cualquier contacto de ese tipo puede tratarse de un intento de estafa.