Nuevo aumento y bono confirmados: ¿Qué monto total cobran los jubilados en octubre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos correspondientes a octubre, que llegarán con una nueva actualización por movilidad.

El incremento será del 1,66% y alcanzará a las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales comprendidas por el esquema vigente.

Además, el esquema de octubre contempla el bono de $70.000 para los beneficiarios alcanzados por el refuerzo, que se suma al haber mensual.

Haberes actualizados: ¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados con el aumento y el bono de octubre?

Con el aumento del 1,66% ya oficializado, las escalas previsionales se actualizarán respecto de los valores vigentes durante septiembre.

Los principales haberes quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.748,51 de haber básico y $505.748,51 en total con el bono.

de haber básico y en total con el bono. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.598,81 de haber básico y alrededor de $418.598,81 con el refuerzo.

de haber básico y alrededor de con el refuerzo. PNC por Invalidez o Vejez: $305.023,96 de haber básico y aproximadamente $375.023,96 con el bono.

de haber básico y aproximadamente con el bono. PNC para Madres de 7 hijos: equivalente al haber mínimo , con un total de $505.748,51 si corresponde el refuerzo completo.

equivalente al , con un total de si corresponde el refuerzo completo. Jubilación máxima: $2.932.174,85.

El bono no modifica el haber básico, sino que se incorpora como un refuerzo extraordinario para los beneficiarios alcanzados.

Además, quienes cobran por encima de la mínima pueden quedar comprendidos en un esquema de bono proporcional, de acuerdo con el límite establecido.

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento 1,66% que será efectivo a partir de octubre.

Calendario de pagos de octubre

El calendario de ANSES se organiza según la terminación del DNI y el nivel del haber previsional.

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, las fechas son:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 .

DNI terminados en . Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1 .

DNI terminados en . Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2 .

DNI terminados en . Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3 .

DNI terminados en . Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4 .

DNI terminados en . Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5 .

DNI terminados en . Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6 .

DNI terminados en . Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7 .

DNI terminados en . Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8 .

DNI terminados en . Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

Para las Pensiones No Contributivas (PNC), el cronograma comienza antes:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1 .

DNI terminados en . Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3 .

DNI terminados en . Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5 .

DNI terminados en . Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7 .

DNI terminados en . Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

En tanto, los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima cobrarán durante la última semana del mes: