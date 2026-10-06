Nuevo feriado bancario por la visita del Papa: ¿Cuándo será?

El martes 10 de noviembre no habrá atención bancaria presencial en todo el país por la visita del Papa León XIV a la Argentina.

La medida fue oficializada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y alcanza a todas las entidades financieras.

Lo hizo a través de la Comunicación "A" 8487, que declara feriado bancario el martes 10 de noviembre de 2026 en todo el territorio nacional.





Este feriado permitirá que los trabajos bancarios puedan participar de actividades relacionadas con la visita papal.

Qué pasará con las operaciones

Pese a que las sucursales permanecerán cerradas, algunas operaciones se van a poder realizar por los canales digitales.

Entre las alternativas se encuentran:

Home banking.

Aplicaciones móviles de cada banco.

Cajeros automáticos.

Transferencias electrónicas.

Pagos con tarjetas.





Cuándo van a volver a abrir los bancos

Las entidades financieras retornan con su atención habitual el miércoles 11 de noviembre, luego del feriado del martes 10.

La medida alcanzará a los bancos de todo el país.



