Nuevo feriado para el lunes 14 de septiembre: ¿Quiénes tendrán un "finde" largo de 3 días?

Septiembre avanza sin feriados nacionales para los trabajadores argentinos, pero una reciente oficialización permitirá que un grupo tenga un día extra de descanso el próximo lunes 14. De esta manera, algunos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

La última jornada no laborable de este estilo fue el 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Desde entonces, muchos miran constantemente el calendario para conocer cuánto falta para un nuevo día así.

En este caso, el feriado alcanzará a los trabajadores de un partido bonaerense, además de empleados del sector público y del Banco Provincia, entre otros. La medida permitirá que distintos sectores puedan sumar una jornada de descanso al fin de semana.

¿Dónde es feriado el lunes 14 de septiembre y quiénes tienen el día libre?

El lunes 14 de septiembre habrá una jornada especial en Exaltación de la Cruz, donde se conmemora un nuevo aniversario de la fundación del distrito y se celebra la festividad patronal en honor a la Exaltación de la Santa Cruz.

La fecha forma parte del calendario de asuetos locales establecido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.º 418/2026.

El lunes 14, el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz celebra su aniversario fundacional y a su santo patrono (Archivo).

El alcance incluye a los trabajadores de la administración pública provincial y a los empleados de las sucursales del Banco Provincia ubicadas dentro del partido. En el caso de las actividades comerciales e industriales, la decisión de otorgar la jornada queda en manos de cada empleador.

El objetivo del asueto es acompañar las celebraciones que se realizan en el distrito por su aniversario y su festividad patronal.

La jornada también permitirá que vecinos y trabajadores puedan participar de las actividades previstas por la celebración local. En Capilla del Señor se realizarán los tradicionales festejos patronales en la Plaza San Martín.

La programación incluirá una ceremonia religiosa, el acto oficial y un desfile de instituciones y centros tradicionalistas. También habrá patios gastronómicos, propuestas de artesanos y una fiesta criolla para acompañar la jornada.

¿Qué localidades tendrán feriado el lunes 14 de septiembre?

La fecha tiene un origen histórico que se remonta al siglo XVIII. En ese entonces, Francisco Casco de Mendoza mandó construir una capilla en sus tierras para venerar la imagen de la Cruz. Con el tiempo, el lugar dio paso al asentamiento conocido como Capilla del Señor.

El 14 de septiembre de 1735, la capilla fue reconocida como viceparroquia y se celebró ahí la primera misa oficial en honor a su patrono. Desde entonces, esa fecha quedó vinculada a la historia y las celebraciones del distrito.

El partido de Exaltación de la Cruz celebrará su 291.º aniversario el lunes 14 de septiembre de 2026 (Imagen: Wikipedia).

El asueto alcanza a los trabajadores de la administración pública y al personal bancario de las distintas localidades que forman parte del partido. Entre ellas se encuentran:

Capilla del Señor, cabecera de Exaltación de la Cruz.

Los Cardales, Pavón y Parada Robles.

Diego Gaynor, Arroyo de la Cruz y Parada Orlando.

Chenaut y Gobernador Andonaegui.

Los desarrollos urbanos El Remanso, Parque Sakura, Los Pinos, Barrio Exaltación y Villa Manuel Cruz.

Otros lugares de la Provincia de Buenos Aires que tendrán feriado

El lunes 14 también habrá jornadas no laborables en otras localidades bonaerenses, aunque por motivos diferentes.

Francisco Madero , en el partido de Pehuajó , tendrá la jornada especial por el aniversario fundacional de la localidad.

, en el partido de , tendrá la jornada especial por el aniversario fundacional de la localidad. Arroyo Venado, en el partido de Guaminí, contará con asueto por la celebración de su fiesta patronal.

De esta manera, distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires sumarán una jornada especial el lunes 14 de septiembre, aunque el motivo varía según cada lugar.

Feriados nacionales que quedan en el calendario 2026

Aunque ya transcurrió buena parte del año, todavía quedan varias fechas marcadas en el calendario de feriados nacionales 2026. Algunas caerán durante la semana, pero permitirán armar fines de semana largos gracias a su ubicación o al uso de días no laborables con fines turísticos.

El lunes 12 de octubre será feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al coincidir con el inicio de la semana, permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12.

En el caso de noviembre, el feriado por el Día de la Soberanía Nacional se moverá al lunes 23, ya que la fecha original, el viernes 20, es trasladable. Así, habrá tres jornadas consecutivas sin actividad entre el sábado 21 y el lunes 23.

El martes 8 de diciembre será feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Además, el lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, por lo que se podrá formar un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8.

El viernes 25 de diciembre será feriado por Navidad. Como coincidirá con el cierre de la semana laboral, dará lugar a otro fin de semana largo de tres días, entre el viernes 25 y el domingo 27.

Con estas fechas, todavía quedan cuatro feriados nacionales antes de que termine 2026.