Nuevo sueldo para empleadas domésticas: aumentos confirmados y bono especial hasta diciembre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó, mediante la Resolución 6/2026, el nuevo cuadro salarial que regula la actividad de las empleadas domésticas.

El esquema establece subas escalonadas aplicables de forma retroactiva desde agosto y hasta diciembre de 2026, alcanzando a las cinco categorías del sector bajo las modalidades con y sin retiro.

La normativa dispone además el otorgamiento de un refuerzo extraordinario no remunerativo de hasta $20.000 abonado en agosto según la carga horaria semanal ($8.000, $11.500 o $20.000).

Esta suma se integrará de manera progresiva a la remuneración básica en tres tramos entre septiembre y noviembre.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre de 2026





Durante el noveno mes del año se aplica un incremento del 1,8% sobre los básicos, sumado al blanqueo del primer 25% de la suma fija extraordinario:

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento, cocina): el valor de la hora se fija en $3.914,64 y el haber mensual alcanza los $480.247,85 (con retiro). Para la modalidad sin retiro, la hora cotiza a $4.185,94 y el mes en $529.261,78 .

Asistencia y cuidado de personas (niñeras y cuidado de adultos): el valor hora sube a $4.185,94 y el sueldo mensual a $529.261,78 (con retiro). Sin retiro, los montos se ubican en $4.641,90 por hora y $584.936,09 mensuales.

Nuevo sueldo para empleadas domésticas.

Caseros: la hora cotiza a $4.185,94 y el sueldo mensual a $529.261,78 (únicamente sin retiro).

Personal para tareas específicas (cocineros especializados): la hora pasa a $4.422,54 y el mes a $541.402,49 (con retiro); sin retiro se ubica en $4.809,80 por hora y $597.854,36 por mes.

Supervisores: la hora se establece en $4.645,33 y la mensual en $579.493,14 (con retiro); sin retiro, la hora sube a $5.049,58 y el mes a $640.641,55.

Escala de incrementos para el último trimestre del año

Los reajustes dispuestos para el cierre del año mantienen la siguiente progresión porcentual e integración del plus de agosto:

Octubre (1,7% de incremento + 50% del bono al básico): el haber mensual para Tareas Generales asciende a $498.582,06 (con retiro) y a $548.429,23 (sin retiro). La hora de Cuidado de Personas se fija en $4.337,53 .

Noviembre (1,6% de incremento + 25% final del bono): el piso mensual de Tareas Generales con retiro se sitúa en $512.142,96 ($4.174,62 por hora).

Diciembre (1,6% de incremento): cierra el cronograma con un sueldo básico de $520.337,24 ($4.241,42 la hora) para Tareas Generales con retiro y de $571.842,92 ($4.522,71 la hora) sin retiro.

Adicional por zona desfavorable

Se mantiene vigente el beneficio del 31% adicional sobre los mínimos regulados para los trabajadores que presten servicios en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido bonaerense de Patagones.